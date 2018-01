Unter Drogen hinters Lenkrad gesetzt

ERLANGEN - Ein 29-Jähriger ist am Freitag gegen 9 Uhr in der Gebbertstraße in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann wohl unter Drogeneinfluss stand, da er erhebliche Ausfallerscheinungen zeigte.

Nach der Blutentnahme und Sicherstellung seiner Pkw-Schlüssel wurde der Mann aus dem polizeilichem Gewahrsam entlassen.

Symbolbild Polizei Foto: dpa



Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand ein 22-Jähriger aus dem westlichen Landkreis, der in der Nacht auf Sonntag in Büchenbach kontrolliert wurde. Ein Drogentest legte den Verdacht nahe, dass der 22-Jährige vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte.

Kurze Zeit später fiel einer Polizeistreife eine 25-jährige Pkw-Fahrerin in der Henkestraße auf, da die Frau während der Fahrt den Motor abwürgte. Anschließend bog sie mit quietschenden Reifen in die Gebbertstraße ab. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau mit 1,24 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Nach einer angeordneten Blutentnahme durfte die 25-Jährige ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Der Führerschein der Frau wurde zudem sichergestellt.

