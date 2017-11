Unterführung in Erlangen: Stadt legt sich mit der Bahn an

ERLANGEN - Für helle Aufregung im Rathaus und bei den Bürgern Erlangens hat die Bahnunterführung Martinsbühler Straße gesorgt: Am Wochenende musste sie wegen Überschwemmung gesperrt werden. Jetzt teilt die Stadt aus.

Das Wasserdilemma in der Martinsbühler Unterführung, die noch ein Baustellenprovisorium ist: Baureferent Weber zeigte sich verärgert über die teils unzureichende Gesamtkoordination der Baumaßnahmen der Bahn und die so entstandenen Probleme. © Foto: Schreiter



Die Freude war groß. Riesengroß. Aber noch größer die Last, die allen Beteiligten von der Seele fiel, als am 6. November ganz offiziell die Martinsbühler Straße wieder für den Verkehr freigegeben wurde. Endlich! Das verkehrliche Darben schien überstanden. Nach dreijährigen Umbau- und Sanierungsarbeiten jetzt das langersehnte Happy End. Auch noch ein halbes Jahr früher als geplant – die Erlanger Nachrichten berichteten.

Doch die Freude währte nur wenige Tage. Und wurde am Sonntag jählings beendet. Ein bisschen Schneeregen, geradezu läppisch im Vergleich zu einem jener sommerlichen Starkregen, sorgte dafür, dass die Unterführung ganz schnell wieder den Kanal voll hatte. Der Wasserpegel stieg. Die Feuerwehr rückte an. Straße wieder dicht. Und der Ärger groß. Riesengroß. Ja, und wer den Schaden hat...

Baureferent ist "fassungslos"

In den "sozialen Netzwerken" jedenfalls überschlug man sich. Hämische, sarkastische, bemüht witzige und zuweilen auch schadenfrohe Kommentare fügten sich zu einer wortreichen Schimpfkanonade, in der auf die vermeintlichen Übeltäter in der Stadtverwaltung gezielt wurde.

Baureferent Josef Weber zeigte sich "fassungslos" über dieses erneute Dilemma. "Die Stadt ist auch Leidtragende." Deswegen habe man sofort reagiert und bei der Bahn angeklopft.

Nach dem Stand der Dinge ist die Martinsbühler Straße — trotz Verkehrsfreigabe - noch ein Baustellenprovisorium. Seitlich, an den Fuß- und Radwegen, wird noch gearbeitet. Und die Pumpe, die dieses Provisorium hätte wasserfrei halten sollen, ist schlicht ausgefallen. Die Straßenentwässerung wird momentan eben noch durch dieses weniger leistungsstarke Baustellenprovisorium "erledigt". Deswegen konnte sich das Wasser ungehindert ansammeln und frei entfalten. "Leider sind wir als Stadt auf die Deutsche Bahn angewiesen, die sämtliche Abstimmungen für die Baustelle federführend übernimmt", so Weber.

Auch Janik reagiert

Man habe die Bahn bereits aufgefordert, dafür zu sorgen, dass eine zweite Pumpe anspringt, wenn die erste ihren Geist aufgegeben hat. Außerdem sollte es die Bahn schaffen, in den nächsten zweieinhalb Wochen umzuschalten auf den normalen Betrieb. "Wir erwarten, dass die Bahn alle Maßnahmen ergreift, dass die Unterführung nicht wieder voll läuft", fordert Weber. In dem Zusammenhang erwähnte er auch das sogenannte "Mausloch", wo sich durch den Regen auch schon wieder ein kleiner See gebildet hatte.

Unter den vielen Empörten hat sich auch rasch Oberbürgermeister Florian Janik eingereiht. Noch am Sonntag ließ er angesichts der unerwünschten Wasserspiele via Facebook verlauten: "Bin eben an der gerade fertig gestellten Martinsbühler Straße vorbeigekommen und konnte es nicht fassen. Feuerwehr war vor Ort und hat die Straße sperren müssen.Hatte Kontakt mit den Kollegen. Offenbar funktioniert die Entwässerung nicht.Von der Bahn, die das ja gebaut haben, war heute niemand zu erreichen. Geht gar nicht! Da werd ich mich morgen gleich als erstes drum kümmern." Je nun: Verantwortliche bei der Bahn zu erreichen, ist mitunter ein schwieriges Unterfangen.

