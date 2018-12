Unverhofft ein freier Tag an der Mittelschule Baiersdorf

Heizung in der Bildungseinrichtung fiel aus — Defekt gefunden — Am Montag, 8 Uhr, wieder Unterricht - vor 56 Minuten

BAIERSDORF - Unfreiwillig, aber sicher nicht ungern haben die Mittelschüler in Baiersdorf am Freitag frei bekommen. Grund dafür war eine kaputte Heizung.

In der Mittelschule in Baiersdorf fiel eine Heizung aus und die Schulkinder mussten Zuhause bleiben. © Horst Linke



In der Mittelschule in Baiersdorf fiel eine Heizung aus und die Schulkinder mussten Zuhause bleiben. Foto: Horst Linke



Fieberhaft haben Fachkräfte gestern nach der Ursache für den Ausfall der Heizung gesucht. Die Brenner liefen einwandfrei. Daher suchten sie nach dem Fehler im Leitungssystem und wurden im Bereich der Knaben-Toilette fündig. Hier sind die Heizungsrohre marode und müssen erneuert werden.

"Momentan läuft die Heizung und ein Teil des Gebäudes kann auf jeden Fall beheizt werden", sagte Bürgermeister Andreas Galster den Erlanger Nachrichten auf Anfrage. Um den gesamten Heizungskreislauf wieder in Gang zu bringen, so das Stadtoberhaupt, brauchen die Fachleute nach eigenem Bekunden zirka drei Arbeitstage.

Doch der beheizbare Teil der Schule reicht aus, um am Montag, 8 Uhr, den Betrieb der Mittelschule ganz normal wieder aufzunehmen. "Es wird ein bissla eng, aber es geht" betonte Galster. Sollte die Heizung jedoch wider Erwarten noch einmal schlapp machen, sind bereits Alternativen gefunden. Also, liebe Mittelschüler, keine vorzeitigen Ferien. Am Montag, 8 Uhr, heißt es: Antreten zum Unterricht.

dik