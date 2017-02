Unzufrieden mit der Erlanger Busanbindung

Bürger in Kosbach, Häusling und Steudach beklagen Routen und Taktung - vor 35 Minuten

ERLANGEN - Die Bürger in Kosbach, Häusling und Steudach sind ziemlich unzufrieden mit ihrer Busanbindung. Das wurde während einer Ortsbeiratssitzung deutlich.

An der Haltestelle Zambellistraße in Büchenbach enden mehrere Buslinien. Auch etliche der Linie 287 drehen hier und fahren nicht weiter zum Westfriedhof, sondern zurück zur Sebaldussiedlung. Das wurmt etliche Anwohner mächtig. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Es sei "Glücksache", wo der Bus der Linie 287 enden würde, wurde während der Ortsbeiratssitzung von Kosbach, Häusling und Steudach geklagt. Mütter berichteten, dass ihre Kinder auf dem Rückweg von der Schule schon an der Haltestelle Zambellistraße in Büchenbach gestrandet seien, weil der Linienbus dort geendet habe und nicht weiter zum Steudacher Friedhof gefahren sei. Außerdem würden an der Zambellistraße die Busse für den geplanten Anschluss oft nicht warten, wenn der 287er Verspätung habe.

Tatsächlich ist es so, dass laut Fahrplan meist nur jeder zweite Bus der Linie 287 durch die westlichen Vororte bis zum Westfriedhof fährt. Der Takt dort ist darum meist 40 Minuten. Ansonsten ist an der Zambellistraße Endstation. Weil die Fahrgäste (darunter viele Schulkinder) meist nur auf die Liniennummer auf der Anzeige am Bus schauen, sind sie überrascht, dass die Fahrt bereits in Büchenbach endet. Besonders für die Schulkinder aus Kosbach, Häusling und Steudach scheint das problematisch zu sein, weil sie dann lange auf den richtigen Bus warten müssen.

Um morgens in die Schule zu kommen, würde ihre Tochter sogar 40 Minuten früher fahren, weil sonst nicht sichergestellt sei, dass sie pünktlich ankomme, klagte eine Mutter. Dann aber stehe sie fast eine Stunde auf dem Schulhof herum.

Der Bus der Linie 293 fährt an Werktagen auch nur abends drei Mal von der Zambellistraße weiter zum Westfriedhof und zurück. Der Grund für den langen Takt zwischen Büchenbach und dem Westfriedhof ist die geringe Nutzung. Es würde oft nur "warme Luft" durch die Gegend gefahren, stellte der stellvertretende Ortsbeiratsvorsitzende Christoph Oberle fest.

Auf seine Frage, wer von den rund 50 während der Ortsbeiratssitzung anwesenden Bürgern denn den Bus bei einer höheren Taktung nutzen würde, meldeten sich gerade einmal drei.

Beklagt wurde von den Bürgern auch, dass manche Busfahrer den Kindern falsche Auskunft geben würden und die Busse auf der schmalen Kieselberg- und Reitersbergstraße die Ausweichstellen nicht nutzen. Dadurch würden sie immer mal wieder den Verkehr blockieren, hieß es. Es komme sogar vor, dass die Fahrer zweier entgegenkommender Busse nebeneinander anhalten würden, um einen "Smalltalk" zu halten, klagte eine Frau. Nancy Guezel von den Erlanger Stadtwerken nahm alle Beschwerden mit und empfahl, sich Linie und Uhrzeit zu notieren und sich direkt an die Stadtwerke zu wenden, wenn es Beschwerden gebe.

Der Chef der Abteilung Verkehrsplanung bei der Stadt, Christian Korda, erläuterte zudem, dass mit der Weiterentwicklung des Liniennetzes in Büchenbach ein neuer Umsteigepunkt geplant sei und dann das Umsteigen besser funktionieren werde. Er appellierte an die Bürger: "Nutzen Sie den Bus".

KLAUS-DIETER SCHREITER