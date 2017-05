Urban Priol in Erlangen

ERLANGEN - Drei Stunden hellsichtig-pralle Unterhaltung: Der Kabarettist Urban Priol stellte auf Einladung des Erlanger E-Werks in der fast ausverkauften Ladeshalle sein Programm "gesternheutemorgen" vor.

Auf rasantem Parforce-Ritt durch seine Themen-Welten: Urban Priol bei seinem Auftritt. Foto: Harald Hofmann



Schon mal was von der Krankheit "Morbus Dobrindt" gehört? Oder vom "Archipel Gulasch" (=Ungarn)? Nein? Kabarettisten haben’s da leichter: Sie besitzen einen überbordenden Zettelkasten, aus dem sie, wie sie’s brauchen, Schlagworte herausziehen können und über diese dann so geschmeidig nachdenken, dass was Böse-Treffendes dabei rauskommt. Der Aschaffenburger Urban Priol kann das gut: Treffende Vergleiche in uncharmante Klassifizierungsbeschreibungen zu kleiden. Beispiele gefällig? Da wird Horst Seehofer ob seiner Neigung, sich bei nicht ganz Demokratie-sattelfesten Politikern des Öfteren anzuwamsen, als "Diktatorenbeschmuser" bezeichnet, die CDU/CSU wird wegen ihrer Unangreifbarkeit zum "multiresistenten Keim" erklärt und wer, glauben Sie wohl, ist das "wandelnde Tourette-Syndrom im Weißen Haus"?

Aber Urban Priol gibt diesmal nicht nur den ob der Zeitläufte sich permanent echauffierenden Derwisch der Worte und Gedanken. Nein, er scheint etwas, aber wirklich nur etwas, ruhiger geworden zu sein. Süffisant schaut er auf seine Anfänge als Kabarettist zurück, damals, 1982, als er, gemeinsam mit dem "Dicken", angefangen hatte, Kabarett zu machen. Aber nichts, so meint er, habe sich seitdem verändert, er brauche nur neue Namen in seine alten Nummern einzusetzen. Kein Wunder, die "allseits bekannte deutsche Bräsigkeit" und die Merkel’schen "Jahre des Mehltaus" ließen keine Bewegung zu.

Aber freilich ist nostalgische Rückschau Urban Priols Sache nicht. Auch wenn sie köstliche Momente entstehen lässt:

Die dauerqualmenden und -weintrinkenden "5 Journalisten aus zehn Ländern" des legendären Polittalks "Internationaler Frühschoppen" kommen immer wieder gut. Nein, Priol haut scharfzüngige Pflöcke in das Polit-Gerüst heutiger Tage, thematisiert scharfsinnig die Skurrilitäten des Polit-Betriebs und ätzt gewaltig gegen dessen Auswüchse. Die Fetische "Arbeitsplätze" und "Schwarze Null" befinden sich im Brennpunkt seiner Betrachtungen.

Harte und weichere Themen wechseln sich ab in diesem rhetorischen Dauerfeuer, und es ist zu spüren, was Urban Priol auch ist: nämlich ein unverschämt guter Entertainer.

mko