Ein Urlaubsgefühl der besonderen Art bot die "Karibische Wiese" am Sonntag im E-Werk-Garten: Mit exotischen Cocktails in der Abendsonne relaxen, dazu heiße Salsa-Klänge - Lateinamerika pur war angesagt. Höhepunkt des Abends waren Los Blanquitos, das energiegeladene Salsaorchester aus Nürnberg. Sängerin Nadja und die neun Musiker entfachten vom ersten Takt an pures Feuer und Leidenschaft. Salsa, Cha-Cha-Cha und Merengue luden zum Tanzen ein, und die meisten Besucher hielt es nicht lange auf den Stühlen. José Luis Ortega Lleras - Stadtrat in Erlangen - zeigte sein Talent als DJ und heizte das Tanzfieber auch in den Spielpausen weiter an. © Torsten Hanspach