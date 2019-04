US-Soldat attackiert 20-Jährigen vor Erlanger Disco

Beide Streithähne waren stark alkoholisiert - Zur Behandlung im Klinikum - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein US-Soldat hat vor einer Erlanger Disco einen Streit mit Fäusten geklärt. Er schlug einem 20-Jährigen am frühen Sonntagmorgen mehrfach ins Gesicht. Beide Streithähne waren betrunken.

Kurz bevor eine Disco in Erlangen am Sonntag schließen wollte, gerieten die zwei Streithähne aneinander. Dabei schlug der 22-jährige US-Soldat mit der Faust in das Gesicht des 20-Jährigen aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Dieser zog sich ein zugeschwollenes Auge zu und musste in der Chirurgie behandelt werden. Der Soldat flüchtete zunächst, die Polizei nahm ihn am Bahnhof aber fest.

Warum die beiden aneinandergerieten, konnte die Polizei nicht mehr feststellen, da sie sich unkooperativ zeigten, wie die Polizeiinspektion Erlangen mitteilte. Beide Streithähne waren betrunken, der Geschädigte hatte etwas über zwei Promille im Blut, der US-Soldat zirka ein Promille.

