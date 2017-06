Uttenreuth: Aus Partnern wurden Freunde

Uttenreuth und St.Grégoire feiern 25 Jahre währende "Jumelage" — Dank an Begründer beim Festabend - vor 42 Minuten

UTTENREUTH - "Zunächst war es gar nicht so einfach, die Jumelage in der Bevölkerung zu verankern", erinnerte sich Uttenreuths Altbürgermeister Karl Köhler beim Partnerschaftsfest an die seit 25 Jahren währende Freundschaft mit der französischen Gemeinde St. Grégoire.

Bürgermeister Frederic Ruth, hier bei seiner Ansprache, bekam von seinem französischen Amtskollegen Pierre Breteau eine Schärpe in den deutschen Farben umgehängt. © Foto: Harald Hofmann



"Das Wichtigste war die Gründung der Partnerschaftsvereine" so Köhler, der 2015 zum ersten Ehrenbürger St. Grégoires ernannt worden ist. In der Tat wurden Uttenreuths "Amitié" und "Grüss Gott" aus St. Grégoire nach der Vertragsunterzeichnung durch die ehemaligen Bürgermeister Karl Köhler und Paul Ruaudel unter ihren Gründern Gretel Brückner und Bernard Mainguy zu den Triebfedern für einen lebendigen Austausch mit regelmäßigen Besuchen und Gegenbesuchen.

Mindestens ebenso wichtig aber sah Uttenreuths Bürgermeister Frederic Ruth die Rolle der beiden damaligen Vertragsunterzeichner: "Sie haben die Menschen aneinander gebracht und es geschafft Angst voreinander und Fremdenfeindlichkeit aus den Köpfen zu vertreiben".

Pierre Breteau, Bürgermeister von St Grégoire, wiederum erinnerte an die vielen intensiven Freundschaften, die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben und ergänzte: "Unsere Kinder sind der Grundstock für unsere Freundschaft, jetzt und in der Zukunft". Ganz in diesem Sinn werden, nach dem jetzigen Besuch von 41 Erwachsenen aus St. Grégoire, noch im Juni Uttenreuther Jugendliche in die Partnergemeinde aufbrechen und im Juli erwartet Uttenreuth Grundschüler aus Frankreich zum Gegenbesuch.

Als letzter Redner des Abends bezeichnete stellvertretender Landrat Christian Pech die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland als wichtiger denn je und lobte: "Sie können richtig stolz sein auf diese lebendige Partnerschaft".

Dann ließen die französischen und deutschen Gäste im Sportheim den Worten Taten folgen. Beim üppigen Buffet und musikalisch multikulturell untermalt von der Uttenreuther Blasmusik wurde schnell jede Sprachbarriere überwunden und fröhlich gemeinsam gefeiert.

HARALD HOFMANN