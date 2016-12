Uttenreuth: Grabsteine sollen künftig „fair“ sein

Erzeugnisse aus ausbeuterischer Kinderarbeit auf dem Friedhof in Uttenreuth nicht mehr erwünscht - vor 4 Stunden

UTTENREUTH - Mit dem Beschluss zukünftig auf Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit zu verzichten, sollen auf dem Uttenreuther Friedhof künftig nur noch „fair“ hergestellte Grabsteine zum Einsatz kommen. Dies beschloss der Uttenreuther Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Auf dem Friedhof in Uttenreuth sollen nach dem Willen des Gemeinderates künftig keine Grabsteine mehr errichtet werden, die mit ausbeuterischer Kinderarbeit gemacht wurden. © Harald Sippel



Zweiter Bürgermeister Reinhard Horlamus stellte den SPD-Antrag vor. Grund für den Antrag sei das vom Landtag am 2. August verabschiedete Gesetz zur Bekämpfung ausbeuterischer Kinderarbeit bei der Grabsteinherstellung gewesen, so Horlamus. Die Stellungnahme der Verwaltungsgemeinschaft zeigte in ihrer Beschlussvorlage auf, dass mindestens die Hälfte der Grabsteine auf Deutschlands Friedhöfen aus Indien und anderen asiatischen Ländern, wo der Abbau meist unreguliert erfolgt, stammt.

Deshalb beschloss der Gemeinderat auch die Friedhofsatzung dahingehend abzuändern, dass über anerkannte Prüfsiegel wie „Transfair“ oder „Rugmark“ nachgewiesen wird, dass die Grabsteine nicht von Kinderhänden hergestellt wurden.

Kurt Hauffe (CSU) stellte die Frage in den Raum, wie man die Einhaltung dieser Richtlinie durch die Verwaltung überprüfen wolle und ob dadurch nicht noch mehr Arbeit auf die Verwaltung zukomme. Erster Bürgermeister Frederic Ruth (Die Unabhängigen) verneinte dies.

ah