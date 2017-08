Uttenreuth: Motorrad kracht gegen Auto

Ein Verletzter nach Kollision an Einmündung - vor 1 Stunde

UTTENREUTH - Am Freitagabend ist es zwischen Uttenreuth und Kalchreuth zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten gekommen: Eine Autofahrerin wollte an einer Einmündung wenden - während ein Motorradfahrer überholen wollte.

Laut Polizei waren gegen 18.30 Uhr ein Motorradfahrer aus Erlangen und eine Pkw-Fahrerin aus Uttenreuth in Richtung Dormitz unterwegs. An der Abzweigung bogen beide in Richtung Kalchreuth ab. Die Autofahrerin fuhr danach sehr langsam weiter, weil sie an der Einmündung wenden wollte.

Der Motorradfahrer hinter ihr erkannte das nicht und setzte zum Überholen an. Beide Fahrzeuge prallten gegeneinander, der Motorradfahrer stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in die Erlanger Uniklinik gebracht.