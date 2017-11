Uttenreuth steht im Abstiegskampf gut gut

Beide Badminton-Teams sind mit der Hinrunde zufrieden - vor 53 Minuten

UTTENREUTH - Die Badminton-Spieler des SC Uttenreuth rechneten mit einer Saison im Abstiegskampf. Nach der Hinrunde stehen erste und zweite Mannschaft gut da. Den Sekt kalt stellen will Manuel Kugler (32) aber noch nicht.

Kapitän der zweiten Mannschaft: Manuel Kugler (ganz links). Foto: SC Uttenreuth



Herr Kugler, wie zufrieden sind Sie nach der Hinrunde?

Manuel Kugler: Gemessen an unseren Zielen sieht es gut aus. Für beide Erwachsenen-Teams ist das Ziel ausgegeben, die Klasse zu halten. Am letztem Wochenende haben wir gegen direkte Konkurrenten gewonnen und uns in der Bezirksliga und in der Bezirksklasse ein Polster verschafft.

Wie groß ist das Polster?

Weder erste noch zweite Mannschaft stehen aktuell auf einem Abstiegsplatz. Wir haben zirka einen Sieg mehr als die Konkurrenz. Aber beide Mannschaft sind definitiv noch nicht durch.

Wann geht es weiter?

Ende Januar. Wir haben dann einen Neuzugang, Arindan Mandal aus Indien. Er ist sehr, sehr gut. Auf ihn hofft unsere erste Mannschaft.

Das heißt, Sie können schon feiern?

Nein, das nicht. Wir stoßen erst an, wenn der letzte Spieltag durch ist.

Interview: KATHARINA TONTSCH