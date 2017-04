Uttenreuther VdK warnt eindringlich vor AfD

UTTENREUTH - Über 70 Mitglieder fanden wieder den Weg ins Bürgerhaus Weiher zur Jahreshauptversammlung des VdK Uttenreuth. Dabei wurden auch langjährige Mitglieder geehrt.

AfD © dpa



Als Ehrengäste konnte Vorsitzender Hans-Jürgen Kaiser die Spardorfer Bürgermeisterin Birgit Herbst begrüßen und den Kreisvorsitzenden des Vdk Erlangen-Höchstadt, Karl-Heinz Bauer. Der konnte gleich seinen neuen Geschäftsführer Peter Keim vorstellen.

In ihrem Grußwort dankte Bürgermeisterin Herbst dem Sozialverband für die Arbeit im vergangenen Jahr. Im Zusammenhang mit den anstehenden Bundestagswahlen wies sie darauf hin, dass auch die Senioren ihre demokratischen Rechte wahrnehmen und wählen gehen sollten: " Gerade ältere Menschen haben über die Jahre viele Lebensweisheiten erworben und durch die Geschichte gelernt. Sie wissen auch am besten, dass populistische Ideen in den Abgrund führen können."

Noch deutlicher wurde der Kreisvorsitzende des VdK. Karl-Heinz Bauer warnte davor, denen nachzulaufen, die schwierige, komplexe Themen mit einfachsten Mitteln lösen wollen. Dabei bezog er sich ganz konkret auf die AfD.

Er forderte die Mitglieder auf, zur Wahl zu gehen und sich dabei auf das breite Spektrum der demokratischen Parteien zu beziehen, die Teile der Mitmenschen nicht ausgrenzen wollen, sondern nach machbaren, realistischen Antworten suchen.

Im Rechenschaftsbericht wies Kaiser auf die große Zahl von Neueintritten hin. Trotz der zehn Todesfälle im letzten Jahr wächst die Zahl der Mitglieder stetig, bis jetzt auf über 290 Mitglieder. Anschließend konnten etliche Mitglieder für langjährige Treue geehrt werden.

Bemerkenswert: Ludwig Straessner, hatte es sich, obwohl 92 Jahre alt, nicht nehmen lassen, mit dem öffentlichen Bus von Buckenhof nach Weiher zu fahren.

