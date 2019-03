Uwe Ochsenknecht und Orchester kommen nach Erlangen

Gladiator und König der Löwen: Am 27. April ab 20 Uhr in der Ladeshalle - vor 46 Minuten

ERLANGEN - "The music of Hans Zimmer & more — Celebration of Filmmusic" lautet der Titel eines Konzerts am 27. April ab 20 Uhr in der Ladeshalle. Moderator ist der Schauspieler Uwe Ochsenknecht.

Seit den 80ern ein Star des deutschsprachigen Kinos: Uwe Ochsenknecht — hier eine Szene aus dem Film „Vielmachglas“. © Archivfoto: Warner Bros



Der Abend in der Ladeshalle entführt in die Klangwelten von Hans Zimmer. Aufgeführt werden seine Kompositionen von Orchester, Chor und Solisten. Am 27. April erklingt unter anderen Musik aus "Fluch der Karibik", "König der Löwen", "Mission Impossible", "Batman", "Interstellar", "Dunkirk", "Superman" und "Gladiator".

Der deutschstämmige Hans Zimmer wurde mit "Rain Main" berühmt und hat seitdem zahlreichen Mega-Hits aus Hollywood zu Erfolg und dramatisch-emotionaler Wirkung verholfen. Für den Filmscore zu Christopher Nolans "Dunkirk" erhielt Hans Zimmer 2018 seine elfte Oscar-Nominierung.

Interessante Hintergrund-Storys für das Publikum

Das Publikum wird an diesem Abend interessante Hintergrund-Storys erfahren, etwa wie Hans Zimmer den Anfang von "Gladiator" mit Ridley Scott komplett veränderte und im Gesangstext zu "König der Löwen" in der Landessprache eine Botschaft gegen Apartheid reinschmuggelte und dem großen Disney-Konzern erzählte, es ginge um Schmetterlinge.

Moderator ist Uwe Ochsenknecht. Ochsenknecht gelang der Durchbruch mit der Rolle eines Bootsmannes im Film "Das Boot" (1981) von Wolfgang Petersen. Schon vier Jahre später stellte sich der nächste Erfolg ein: "Männer" von Doris Dörrie mit Heiner Lauterbach. Ebenfalls ein großer Erfolg Ochsenknechts war die Hauptrolle des Fälschers Fritz Knobel in der oscarnominierten Satire "Schtonk!" (1992) von Helmut Dietl, die in nicht allzu detailgetreuer Weise die Affäre um die gefälschten Hitler-Tagebücher aufs Korn nahm.

Auf der Bühne in Aktion: Das Hollywood Philharmonic Orchestra. Dieses kooperiert in Europa mit dem Staatlichen Akademischen Symphonie-Orchester und dem Chor der Republik Weißrussland. Es dirigiert Yuri Karavaev. Mit dabei sind auch die Sopranistin Johanna Krumin und die Soul-Sängerin Nina Nyembwe.

