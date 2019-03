Vegan, Fleisch, Vegetarisch: So essen Erlanger

EN-Umfrage unter Experten zum Tag der gesunden Ernährung am 7. März - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Donnerstag fand der Tag der gesunden Ernährung statt. Doch was ist "gesunde Ernährung"? Die Erlanger Nachrichten befragten dazu vier Erlanger, die Experten sind in Sachen Essen oder Gesundheit.

Obst, Gemüse, Fisch oder mageres Fleisch: Was darf es denn sein? Wer gesund essen möchte, sollte nach Expertenmeinung auf eine möglichst ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung achten. © Archivfoto: Fotofolia



Obst, Gemüse, Fisch oder mageres Fleisch: Was darf es denn sein? Wer gesund essen möchte, sollte nach Expertenmeinung auf eine möglichst ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung achten. Foto: Archivfoto: Fotofolia



Mathias M. Meyer kennt sich mit (gesundem) Essen aus: Schließlich war er bis April 2018 Leiter der Hochschulgastronomie des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg. Inzwischen ist er Geschäftsführer des Studentenwerks; besucht aber immer noch gerne die Mensen: "Ich ernähre mich durchaus gesund, weil ich regelmäßig in unseren Mensen esse, und diese auf ein ausgewogenes Angebot achten." Das gehe bei veganer Ernährung los und böte auch regelmäßigen Fischkonsum, sagt Meyer, der auch Mitglied im Ausschuss "Hochschulgastronomie" ist.

Mathias M. Meyer isst gerne in der Mensa. © Foto: Studentenwerk



Mathias M. Meyer isst gerne in der Mensa. Foto: Foto: Studentenwerk



Das (vegane) Mensa-Angebot kommt an: Die Tierrechtsorganisation "Peta" erkannte der Nürnberger Veggie-Mensa (im Uni-Gebäude St. Paul) 2017 zum vierten Mal in Folge den Titel "vegan-freundlichste Mensa Deutschlands" zu. Insgesamt hatten sich 43 der 58 Studentenwerke in Deutschland darum beworben, nur sechs erhielten die Höchstwertung. "Das Studentenwerk Erlangen-Nürnberg sticht durch ein außerordentliches veganes Angebot hervor", heißt es in der Begründung.

Markus Beier ernährt sich bei Stress zu ungesund. © F.: Aslanidis



Markus Beier ernährt sich bei Stress zu ungesund. Foto: F.: Aslanidis



Der Vorsitzende des Erlanger Hausärztevereins und Chef des Bayerischen Hausärzteverbandes, Markus Beier, hält einen "Tag der gesunden Ernährung" für wichtig. Denn die Angebote seien größtenteils so angelegt, dass es einem schwer gemacht werde, sich vernünftig zu ernähren, kritisiert er. Der Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin, der in einer Gemeinschaftspraxis arbeitet, weist vor allem auf die (medizinische) Rolle des Bauchumfangs hin. Diese Größe, die sich aus Bauchumfang im Verhältnis zu Körpergröße (und auch Alter) errechnet, sei wichtig für Schlaganfall- oder Herzinfarktrisiko.

Neben einer möglichst gesunden Ernährung rät der Experte zu mehr Bewegung wie Spazieren gehen oder mit dem Rad zur Arbeit fahren. Beier selbst legt zwischendurch immer mal wieder "kleine Fastenzeiten" ein, etwa beim Intervall-Fasten.

Das Lesecafé wurde schon mit Preisen geehrt

Im vhs-Lesecafé "Anständig Essen", das unter anderem bereits den Preis der Spardabank und den Erlanger Umweltpreis für den Stadtgarten erhielt, gibt es vegane und faire Bio-Gerichte. Auch Mitorganisatorin Claudia Schorcht ernährt sich vegan und isst also weder Fleisch noch sonstige Produkte von Tieren. Als Verzicht empfindet sie das aber nicht. "Es gibt vieles, was gut schmeckt und zusätzlich gesund ist", sagt sie. Dabei setzt sie auf möglichst saisonale und regionale Produkte. Bei ihrer veganen Ernährung stehen für Schorcht Tierfreundlichkeit und Klimaschutz im Zentrum, nicht aber eine gesunde Ernährung an sich.

Marga Güthlein kann Süßigkeiten oft nicht widerstehen. © F.: Greiner



Marga Güthlein kann Süßigkeiten oft nicht widerstehen. Foto: F.: Greiner



Im Traditionslokal und -hotel Güthlein steht indes vor allem fränkische Küche auf dem Speiseplan; aber auch mageres Fleisch kann, wie Chefin Marga Güthlein findet, in Maßen durchaus gesund sein. Sie selbst isst gerne Gemüsesuppe: "Sie ist gesund und schmeckt." In der Fastenzeit will die Gastronomin auf Süßigkeiten verzichten.

Den "Tag der gesunden Ernährung" veranstaltet der Verband für Ernährung und Diätetik (VFED) jedes Jahr am 7. März. Ziel des Aktionstags ist es, im Alltagsleben der Menschen Kontakt zur gesunden Ernährung zu knüpfen.

Bilderstrecke zum Thema Buddha-Bowls und Burger: Die besten veganen Restaurants in Nürnberg Es scheint als hätten sie in Nürnberg einen Nerv getroffen: Vegane Restaurants gibt es mittlerweile dutzende in der Franken-Metropole und sie kommen ausgesprochen gut an. Doch wo findet man eigentlich die leckerste Buddha Bowl, den besten Veggieburger, die längsten Zughetti? Hier kommen die Lieblingslokalitäten unserer User.



Sharon Chaffin Redakteurin Erlanger Nachrichten E-Mail