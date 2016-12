Veganes auf Erlanger Weihnachtsmärkten

Vegie-Burger statt Bratwurst und Steak - 19.12.2016 12:00 Uhr

ERLANGEN - Vegane Ernährung liegt im Trend - vor allem in Erlangen. Aber wie sieht es damit auf den Weihnachtsmärkten aus? Wir haben uns an den drei Orten umgesehen — und bei diesem Rundgang eine Expertin um ihre Meinung gefragt.

Die neue „Veggie-Hütte“ auf dem Schlossplatz kommt gut an, wie Mitarbeiterin Fatime Veselay berichtet (im Hintergrund Stand-Mitarbeiter Josef Kadar). © Michael Müller



Die neue „Veggie-Hütte“ auf dem Schlossplatz kommt gut an, wie Mitarbeiterin Fatime Veselay berichtet (im Hintergrund Stand-Mitarbeiter Josef Kadar). Foto: Michael Müller



Für viele gehören Bratwurst und Schaschlik zum Weihnachtsmarkt einfach dazu. Nicht aber für Claudia Schorcht. Die Erlangerin ist für das vegane VHS-Lesecafé in der Altstadtmarktpassage seit seiner Eröffnung im August 2012 mit verantwortlich und organisiert dort unter anderem Veranstaltungen zu Ernährung und Nachhaltigkeit. Sie selbst ernährt sich seit langem vegan, verzichtet also auf jegliche tierische Produkte.

Kein Wunder, dass sie zur Adventszeit für sich auf dem Schlossplatz bisher kaum etwas zu essen gefunden hat. Denn „nur“ Vegetarisches, sprich fleischlos, ist für Schorcht zu wenig.

Das habe sich in diesem Jahr doch erheblich gebessert, findet sie. Vor allem auch durch die neu eröffnete „Veggie-Hütte“. Der Stand, der die traditionsreiche Champignon-Braterei abgelöst und damit bereits im Vorfeld der diesjährigen Waldweihnacht (wie berichtet) für Entrüstung gesorgt hatte, hält die Expertin für eine Bereicherung.

Im Gegensatz zum Vorgänger, der zwar vegetarisch, aber nicht vegan war, könne dort nun jeder Veganer etwas finden: Zu empfehlen ist das Gemüse aus der Pfanne oder auch der Veggie-Burger. Wer es streng nimmt, sollte allerdings aufgrund vorhandener Zusatzstoffe auf das Brötchen verzichten.

Claudia Schorcht empfiehlt Veganern vor allem heiße Maronen, wie sie zum Beispiel Urs Müller auf dem Schlossplatz anbietet. © Sharon Chaffin



Claudia Schorcht empfiehlt Veganern vor allem heiße Maronen, wie sie zum Beispiel Urs Müller auf dem Schlossplatz anbietet. Foto: Sharon Chaffin



Besonders lobt Claudia Schorcht das dort gegen Gebühr verwendete Geschirr und die Schalen aus Bambus. „Sie sind kompostierbar“, sagt sie. Daher sei es schade, dass auf dem Weihnachtsmarkt keine extra Abfalleimer dafür vorgesehen seien. Das Essen jedenfalls kommt gut an: „Vor allem junge Leute, beispielsweise Studenten, kommen zu uns“, erzählt Fatime Veselay, Mitarbeiterin der „Veggie Hütte“.

Aber auch an etablierten Ständen wie der „Schlemmerhütte“ wird der Veganer fündig: Hier gibt es etwa Baggers, Ofenkartoffel oder Langos. „Das ist schon okay“, urteilt Schorcht.

Wirkliche Begeisterung weckt bei ihr allerdings der Duft heißer Maronen. „Sie sättigen, sind gesund und schmecken gut.“ Der Juniorchef des Standes auf der Waldweihnacht, Urs Müller, hat sogar Maronen-Marmelade im Angebot.

Maronen in verschiedenen Variationen gibt es auch am Neustädter Kirchenplatz. Roland Seidl, Inhaber von „Maroni and More“ serviert etwa eine vegane Maronen-Creme-Suppe, allerdings aus Plastiktellern. Für Claudia Schorcht ein klarer Punktabzug.

Auf dem historischen Weihnachtsmarkt gibt es außerdem Langos, Maiskolben und bei „Rainer der Hanfbeck“ etliche, überwiegend vegane Hanfprodukte. Insbesondere auf eine vegane Variante des gefüllten Hanfbrotes weist Schorcht hin.

Am neuen Weihnachtsmarkt auf dem Altstädter Kirchenplatz findet sich ebenfalls veganes Essen: Die „Bierschmiede“ verkauft Kartoffeln mit Rote-Beete-Salat und am Stand des Kulturpunktes Bruck kann man sich mit Nüssen, Salzen und veganen Marmeladen eindecken.

Claudia Schorchts Fazit: „Ich bin positiv überrascht, dass man als Veganer oder Veganerin auf den Weihnachtsmärkten nicht verhungern muss“. Doch müsse man bei den meisten Anbietern erst nach veganen Produkten fragen, da fast niemand mit einem extra Schild darauf hinweist. Die Stände sollten daher besser für sich werben, rät sie Das komme Kunden und Standbetreibern zugute.

Denn der Markt, da ist sich die Expertin sicher, werde wachsen: „Das Vegane ist das Vegetarische von vor 30 Jahren, damals war das exotisch und heute ist es Standard — so wird es mit dem Veganen auch sein.“

SHARON CHAFFIN