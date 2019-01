Verbrecherjagd zu Pferde: Polizei reitet durch Eckenhaid

Anwohner reagieren positiv - Polizisten bekommen auf Facebook viel Zuspruch

ECKENTAL-ECKENHAID - Polizisten im Auto sind nach einer Einbruchserie im Landkreis Erlangen-Höchstadt kein ungewöhnliches Bild, doch Uniformierte, die auf Pferden durch die Straßen reiten, sind wirklich nicht alltäglich. In Eckenhaid sind momentan jedoch wirklich vier Polizeireiter im Einsatz, um vor Einbrüchen zu schützen.

Ein seltenes Bild, das bei den Bewohnern von Eckenhaid allerdings gut ankam: Die Reiterstaffel der Polizei betreibt Einbruchsprävention - hoch zu Pferde. © Polizei Mittefranken



Bis in die Abendstunden des Dienstags trabten die vier Polizeireiter der Reitergruppe Mittelfranken auf ihren Pferden am Ortsrand von Eckenhaid herum. Denn dort hatten sich zu Beginn des Jahres gleich mehrere Einbrüche ereignet. Auch am Mittwochabend reiten die Polizisten deshalb dort wieder Streife.

Der Kontakt zwischen den Bewohnern und den berittenen Polizisten ließ nicht lange auf sich warten. Immer wieder kamen die Beamten ins Gespräch mit interessierten Passanten. Dabei stand die Befragung nach verdächtigen Wahrnehmungen, aber auch die Sensibilisierung der Anwohner in Bezug auf die Einbruchskriminalität im Vordergrund.

Mit Flyern wurden Bürgerinnen und Bürger darüber aufgeklärt, dass selbst kleinste Informationen wie die Meldung eines verdächtigen Kennzeichens der Schlüssel für einen Ermittlungserfolg der Polizei sein können. Die Reaktionen der Anwohner auf diese Maßnahme fielen durchweg positiv aus.

Auch auf Facebook sahnten die reitenden Polizisten viel Lob ab: "Ich glaub das wird ne echte Attraktion", schreibt eine Userin, "Cool! Das nennt man Bürgernähe!", schreibt ein anderer Nutzer. Und scheinbar kommt sogar schon etwas Neid unter den fränkischen Pferdefans auf: "Wann seid ihr mal in der Steiner Umgebung unterwegs", fragt eine Facebook-Userin neugierig.

