Verein feiert in Erlangen ein buntes religiöses Fest

Bengalischer Verein hat im proppenvollen Aurachsaal gefeiert - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Inder in Erlangen haben das Fest Durga Puja mit einem Kulturprogramm und religiösen Ritualen gefeiert. Der Aurachsaal platzte fast aus allen Nähten.

Die Inder in Erlangen und Umgebung haben im Aurachsaal das Fest Durga Puja mit einem Kulturprogramm und religiösen Ritualen gefeiert. © Klaus-Dieter Schreiter



Der bengalische Verein "Durgapuja Franken" hat das Fest Durga Puja, das das einzige dieser Art in der Metropolregion ist, erst zum zweiten Mal organisiert, aber schon ist der Zulauf enorm. Der Aurachsaal war sichtlich zu klein für dieses religiöse Event der Bengalen, das in anderen deutschen Großstädten bereits seit vielen Jahren gefeiert wird. Es war ein ziemliches Gewusel in dem kleinen Saal, in dem sich die Kinder bis auf die Bühne schoben und die Handyfotografen um die besten Plätze rangen. Da hatte es der Conférencier manchmal schwer sich Gehör zu verschaffen.

Aber die Gäste waren begeistert ob der Tänze in farbenfrohen Gewändern und der Lieder zu Ehren der Hindu-Göttin Durga, die gemeinsam mit den beiden Söhnen Kartika und Ganesha sowie den Töchtern Saraswati und Laskshmi am Rande der Bühne auf dem Altar thronten.

Laut indischer Mythologie besiegte Durga einst den Büffel-Dämon Mahishasura, symbolisiert das Gute und wird als Beschützerin vor Bösem verehrt. Neben dem religiösen Aspekt ist das Fest auch ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis für die zahlreichen Inder, die in Erlangen und Umgebung leben.

