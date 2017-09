Vereine und Schulen haben nun Vorrang

Alltag ist ins Hallenbad am Westbad eingezogen - vor 31 Minuten

ERLANGEN - Im neuen Hallenbad am Westbad kehrt nach der Eröffnung mit einem "Candle-Light-Schwimmen" langsam der Alltag ein. Eine Wiederholung des Events scheint aber nicht ausgeschlossen. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz der ersten Tage.

„Viele haben uns gefragt, ob wir das mal wieder machen.“: Die Erlanger Stadtwerke können sich gut eine Wiederholung des Candle-Light-Schwimmens vorstellen. © Foto: Schreiter



„Viele haben uns gefragt, ob wir das mal wieder machen.“: Die Erlanger Stadtwerke können sich gut eine Wiederholung des Candle-Light-Schwimmens vorstellen. Foto: Foto: Schreiter



An Kerzen und Musik denkt man normalerweise nicht sofort beim Thema Schwimmbad. Handtuch und Badehose sind da schon alltäglichere Utensilien. Aber Alltag war das ja am Wochenende nicht. Das neue Hallenbad am Westbad feierte Eröffnung – mit einem romantischen Candle-Light-Schwimmen am Tag vor dem "Normalbetrieb". Motto bei Kerzenschein: Abschalten und entspannen in ungewohnter Atmosphäre.

"Das war eine schöne Sache und ist gut angekommen. Wir sind sehr zufrieden", sagt Matthias Batz, der Abteilungsleiter Bäderbetrieb bei den Erlanger Stadtwerken über diesen nicht alltäglichen Abend im Westbad. "Viele haben uns gefragt, ob wir das mal wieder machen." Keine schlechte Idee, findet Matthias Batz: "Wir überlegen, ob wir so einen Abend in diesem Jahr noch einmal machen. Vielleicht in der Adventszeit, kurz vor Weihnachten. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist das eine gute Sache."

Konkreter sind die Planungen allerdings noch nicht, und feste Termine gibt es keine. "Jetzt haben erst einmal die Schulen und die Vereine Vorrang", sagt Batz. Der Alltag eben. Und der hat das neue Hallenbad nun auch schon wieder eingeholt. Das erste Zwischenfazit fällt positiv aus. "Das Schul- und Vereinsschwimmen ist wunderbar angelaufen. Auch die Frühschwimmer kommen", sagt Joseph Dutzel, der Betriebsleiter. Eine Prognose, wie viel Publikum das neue Hallenbad dann tatsächlich in den nächsten Monaten anlocken kann, ist nach noch nicht einmal einer Woche natürlich noch viel zu früh. "Wir hoffen, dass wir vor allem auch im Erlanger Westen einen Besucherzuwachs erhalten und natürlich viele Familien anlocken", sagt Dutzel.

Wasserratten anlocken würde sicherlich auch eine Wiederholung eines vorweihnachtlichen "Candle-Light-Schwimmens." Die Karten bei der Eröffnung jedenfalls waren allesamt vergriffen.

kds