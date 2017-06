Verfolgungsjagd durch die Erlanger Innenstadt

28-Jähriger wurde beim Stehlen in Drogeriemarkt erwischt - vor 46 Minuten

ERLANGEN - Ein 28-Jähriger reiste extra aus Uelzen an, um während der Erlanger Bergkirchweih Diebstähle zu begehen. Der Grund ist seine Drogensucht.

Symbolbild © colourbox.com



Der Mann aus Uelzen wollte am Samstag gegen 17 Uhr, in einer Drogerie in der Innenstadt, Parfum und Toilettenartikel stehlen. Nachdem der Mann noch im Laden erkannte, dass er von der Polizei kontrolliert werden sollte, rannte er aus dem Laden in Richtung Botanischem Garten unter Mitnahme vom vermeintlichen Diebesgut.

Während der Flucht schleuderte der Mann die Tasche einem verfolgenden Polizeibeamten vor die Füße, so dass dieser stolperte und sich nicht unerheblich verletzte.

Letztendlich gelang es den Mann in Höhe der Schiffstraße festzunehmen. In der Tasche war Diebesgut im Wert von 660 Euro.

Die Feststellung der Personalien ergab, dass der 28-Jährige aus dem Kreis Uelzen zuvor während der Nachfeiern einem Festbesucher ein Mobiltelefon im Wert von rund 600 Euro aus der Hand riss und wegrannte.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

en