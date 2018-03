Verkaufsoffener Sonntag lockt nach Erlangen

ERLANGEN - Am Sonntag, 18. März, begrüßt die Stadt Erlangen schon zum 22. Mal die sonnige Jahreszeit mit dem "Erlanger Frühling".

Erlanger Frühling Foto: Horst Linke



Von 13 bis 18 Uhr verwandelt sich die Innenstadt in ein buntes Treiben: Köstlichkeiten aus aller Welt, Schnäppchen und Sonderaktionen bei den Einzelhändlern und dazu ein musikalisches Rahmenprogramm machen den verkaufsoffenen Sonntag perfekt.

Es kommen Foodtrucks, liebevoll umgestaltete Fahrzeuge, mit Snacks wie Burgern und Hotdogs, aber auch allerlei Vegetarischem zum Bohlenplatz. Abgerundet wird die Atmosphäre im "grünen Wohnzimmer" mit einer Hüpfburg für die kleinen und Sitz- und Ruheplätze für die großen Gäste. Auch die Fahrstraße und die Obere Karlstraße sind einen Besuch wert: hier findet man einzigartige kleine Läden und noch dazu ein kleines Straßenfest mit tollen Ideen für Jung und Alt.

Alle abenteuerlustigen Besucher dürfen sich auf die Tourismusmesse am Marktplatz freuen: Hier werden von rund 40 regionalen Partnern Tipps rund um das Thema Urlaub- und Freizeitgestaltung in der Gegend gegeben. Wen hier das Fernweh gepackt hat, der kann direkt weiter gehen zum gegenüber liegenden Schlosspark, welcher bereits seit Donnerstag zu französischen Leckereien einlädt. Auch am Neustädter Kirchenplatz ist mit dem "Platz der Vereine" ein vielseitiges Programm geboten: das Konzert der Siemens Healthcore Concert Band ist nur der Anfang. Danach dürfen sich die Kinder auf den Zauberer um 14 Uhr freuen. Ansonsten bietet der Neustädter Kirchplatz unter anderem einige Auftritte verschiedenster Tanzgruppen und viele Aktionen für Kinder.

Beim Erlanger Frühling am Sonntag ist wieder Bummeln angesagt. Die Geschäfte haben sich viele Aktionen ausgedacht. Foto: Foto: Harald Sippel



Rund um die Kirche bilden Infostände von fast 30 nationalen und internationalen Vereinen die "Straße des Ehrenamtes". Hier werden nicht nur Informationen über die Arbeit des jeweiligen Vereins, sondern auch eine Vielzahl an Köstlichkeiten geboten. Und wem das noch nicht genug ist, der kann sich beim Fotoshooting des "VereinsMeier", dem Infoblatt der Erlanger Amateurkultur, eine Programmzeitung mit seinem eigenen Foto drucken lassen.

Zu den planmäßigen Bussen fahren zwischen 14 und zirka 18.30 Uhr auf der gesamte Linie 285, auf der Linie 287 zwischen Zambellistraße und den Arcaden und auf der Linie 294 zwischen Volckamerstraße und dem Hugenottenplatz zusätzliche Busse.

