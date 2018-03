Verkehrssünder in Erlangen unterwegs

ERLANGEN - Einige Verkehrsteilnehmer zeigten laut Polizeibericht in Erlangen gleich mehrfaches Fehlverhalten.

Am Nachmittag des Gründonnerstags wurde ein 30-Jähriger in Bruck kontrolliert, da er am Steuer sein Mobiltelefon bedient hatte. Ein Drogenvortest verlief positiv; zudem fanden die Beamten bei dem Erlanger eine geringe Menge Betäubungsmittel. Gegen ihn wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Kurz nach Mitternacht führte eine Streifenbesatzung ebenfalls in Bruck eine Verkehrskontrolle bei einem Pkw-Fahrer durch. Da die Beamten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrnahmen, wurde bei dem 28-jährigen Erlanger ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis: 1,4 Promille, weshalb auch dieser Pkw-Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben, ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am frühen Karfreitag fiel einer Polizeistreife in Bahnhofsnähe schließlich ein Fußgänger auf, der mit einem Baustellen-Verkehrsschild unterm Arm durch das Zentrum lief. Bei der Kontrolle musste der 23-Jährige sein "Souvenir" an die Beamten aushändigen. Gegen den mit ca. 1,2 Promille deutlich alkoholisierten Fußgänger wird wegen Unterschlagung ermittelt.

