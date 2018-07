Verletzter bei Brand auf Dachterrasse in Erlangen

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar - Nachschau steht am Nachmittag an - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Ein Brand auf einer Dachterrasse eines Wohnblocks an der Friedrich-Bauer- Straße hat die Erlanger Feuerwehr erheblich beschäftigt. Eine Person wurde verletzt, der Sachschaden ist enorm.

Mit Hilfe einer Drehleiter bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer, welches auf einer Erlanger Dachterrasse ausgebrochen war. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Gegen neun Uhr wurde der Erlanger Feuerwehr das Feuer auf der Dachterrasse eines Wohnblocks an der Friedrich-Bauer-Straße gemeldet. Von der Drehleiter aus und durch das Treppenhaus drangen die mit schwerem Atemschutz ausgerüsteten Kräfte zum Brandherd vor. Die Flammen hatten sich da bereits in die Fassade der Wohnung gefressen, die in Holzbauweise auf das ursprünglich vierstöckige Wohnhaus draufgesetzt worden war.

Das Feuer war zwar schnell gelöscht, jedoch mussten die Feuerwehrleute von der Ständigen Wache und von der Freiwilligen Feuerwehr Erlangen Bruck, die gemeinsam mit der Siemens-Werkfeuerwehr angerückt war, die Fassade öffnen, um die letzten Glutnester in der Holzkonstruktion abzulöschen. Mit der Wärmebildkamera wurden die lokalisiert. Auch auf das Blechdach mussten die Männer steigen, um an die letzten heißen stellen zu gelangen.

Ein Bewohner wurde vom Rettungsdienst betreut und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in die Klinik gebracht. Der Feuerwehreinsatz dauerte rund zwei Stunden, am Nachmittag wurde noch einmal eine Nachschau vorgenommen. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

