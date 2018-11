Verletzter in Erlangen: Bauarbeiter stürzt von Uni-Neubau

Die Rettung gestaltete sich kompliziert - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Die Erlanger Feuerwehr hat einen schwer verletzten Bauarbeiter vom Dach einer Baustelle auf dem Uni-Südgelände gerettet. Auf dem Dach eines dreistöckigen Neubaus war er drei Meter tief abgestürzt.

Bei seinem Sturz am Dienstag verletzte sich ein Bauarbeiter in Erlangen schwer. Ein Notarzt versorgte ihn noch auf dem Dach, doch von dort konnte er nicht nach unten gebracht werden. Darum wurde der Rüstzug der Feuerwehr alarmiert. Auch ein zweiter Rettungswagen mit Notarzt wurden zur Unglückstelle geschickt. Weil die Baustelle schwer zugänglich und der Untergrund uneben war, konnte die Drehleiter nur mit großer Mühe in Position gebracht werden.

Dafür mussten die Kräfte auch noch Baumaterial zur Seite räumen. Außerdem darf das Fahrzeug nur eine maximale Schräglage von sieben Prozent haben, um die Leiter ausfahren zu können. Nach einigem Rangieren wurde dann eine günstige Position gefunden. Weil das Fahrzeug recht weit vom Gebäude weg stand, reichte die Länge der Leiter gerade noch aus. Der Verletzte wurde in eine sogenannte Schleifkorbtrage gelegt, die dann unter den Korb der Drehleiter gehängt wurde. So wurde er sicher nach unten gehoben und mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht.

