Verliert Herrmann das Direktmandat in Erlangen?

Prognosen sehen derzeit den Bewerber von Bündnis 90/Die Grünen vorn - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Bahnt sich in Erlangen bei der Landtagswahl eine Sensation an?: Laut election.de wackelt das Direktmandat für Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Auf der Homepage wird prognostiziert, dass Christian Zwanziger (Die Grünen) mit 56-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Mehrheit der Erststimmen in diesem Stimmkreis bekommen wird.

Wolle Rose? Innenminister Joachim Herrmann am Samstag vor dem Wahltag in der Erlanger Innenstadt © Sharon Chaffin



Bei der Landtagswahl 2013 konnte sich Joachim Herrmann von der CSU im Stimmkreis 508 Erlangen-Stadt mit 39,4 Prozent vor dem SPD-Kandidaten Philipp Dees (25,3 Prozent) und Julia Bailey von den Grünen mit 15,1 Prozent durchsetzen. Kommt es nun aber zur großen Überraschung? Laut election.de – einem Portal, auf den in den vergangenen Jahren sehr genau Wahlergebnisse vorhergesagt wurden— liegt Christian Zwanziger vorne. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kandidat der Grünen durchsetzt, wird mit 56 Prozent angegeben. Vor ein paar Wochen betrug die Wahrscheinlichkeit, dass Christian Zwanziger das Direktmandat gewinnt, noch 42 Prozent.

Die Stimmkreisprognose von election. de beruht auf einem datengestützten Projektionsmodell, das aktuelle demoskopische Trends, langfristige Wählerpotenziale, sowie das voraussichtliche Stimmen-Splitting berücksichtigt. Sie liefert eine Vorhersage der Erststimmen-Anteile für alle 91 Landtagsstimmkreise und wurde bis zur Wahl am 14. Oktober laufend aktualisiert.

In jedem Stimmkreis wurden unter Berücksichtigung der statistischen Schwankungen der einzelnen Parteienwerte mehr als 100 000 mögliche Wahlergebnisse simuliert. Bewegen Sie die Maus über die Stimmkreise, um die Gewinn-Wahrscheinlichkeiten anzuzeigen.

Dabei geben die Prozentwerte nicht die Stimmenanteile wider, sondern für die Wahrscheinlichkeit, dass die jeweilige Partei den Stimmkreis gewinnt.

