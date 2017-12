Vermisste 68-Jährige aus Neunkirchen tot aufgefunden

Frau hatte sich in stationärer Behandlung in der Kopfklinik befunden - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Seit dem 15. Dezember wurde eine 68-jährige aus Neunkirchen am Brand vermisst. Die Polizei hatte dringend um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten - seit Heiligabend besteht nun traurige Gewissheit über ihr Schicksal.

Die 68-Jährige hatte sich in stationärer Behandlung in der Erlanger Kopfklinik in der Schwabachanlage befunden. Am Nachmittag des 15. Dezember hatte sie diese gegen 13 Uhr verlassen, um eine namentlich nicht bekannte Freundin besuchen. Danach war die 68-Jährige weder in die Klinik noch an ihren Wohnort in Neunkirchen am Brand zurückgekehrt.

Am 24. Dezember wurde sie schließlich tot aufgefunden, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet. Hinweise auf eine Straftat oder einen Unfall gibt es nicht, so die Polizei.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.