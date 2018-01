Vermisster Mann aus Uttenreuth tot aufgefunden

Der Leichnam des 53-Jährigen wurde in einem Ortsteil von Emskirchen entdeckt - vor 6 Stunden

EMSKIRCHEN - Eine Person wurde am Sonntagnachmittag tot in einem Ortsteil von Emskirchen gefunden. Die Polizei bestätigte, dass es sich um den Leichnam eines vermissten Mannes aus Uttenreuth handelt, von dem seit Dezember 2017 jede Spur fehlte.

Seit dem 30. Dezember 2017 hatte den Vermissten aus Uttenreuht niemand mehr gesehen, kurz nachdem er am Vormittag sein Zuhause verlassen hatte. Die letzte Spur des 53-Jährigen führte in die Wirtshöhe in Aurachtal, dort wurde das Fahrzeug des Mannes gefunden. Doch die umfangreichen Suchmaßnahmen brachten bis zum Wochenende kein Ergebnis.

Nun gab die Polizei bekannt, den Leichnam des Mannes am Sonntagnachmittag in einem Ortsteil von Emskirchen gefunden zu haben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Anhaltspunkte für eine

Gewalttat, so die Polizei.

Der Artikel wurde am 15. Januar 2018 um 16.20 Uhr aktualisiert.