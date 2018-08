Vermisster Mann wohlauf gefunden - im Bahnhof

Zuvor lief große Fahndungsaktion der Polizei mit Feuerwehr und Wasserwacht - vor 19 Minuten

ERLANGEN - Seit Montag suchte die Polizei in Erlangen in einer umfangreichen Fahnung nach einem 51-Jährigen. Ein Unglücksfall konnte nicht ausgeschlossen werden. Am Dienstagnachmittag hat die Polizei ihn gefunden - im Erlanger Bahnhof. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen

Ein Polizeihubschrauber kreiste über der Innenstadt.



Ein Polizeihubschrauber kreiste über der Innenstadt.



In der Nacht vom Montag auf Dienstag kam es im Stadtgebiet Erlangen zu einer umfangreichen Suchaktion nach einer vermissten Person. Ein Unglücksfall konnte nicht ausgeschlossen werden. Noch in der Nacht zum Dienstag wurden neben der Erlanger Feuerwehr auch Personensuchhunde sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Auch am Dienstag gingen die intensiven Suchmaßnahmen weiter: Einsatzkräfte von Feuerwehr und Wasserwacht suchten mit Booten die Regnitz in Erlangen ab. Außerdem war eine Drohne im Einsatz. Doch zunächst fehlte von dem Mann weiterhin jede Spur.

Am Dienstag Nachmittag startete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung. Doch kurz danach wurde der 51-Jährige am Bahnhof in Erlangen gefunden und in Gewahrsam genommen.

Dieser Artikel wurde am Dienstag um 15.47 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.