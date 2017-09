"Unter deutschen Betten" heißt der neue Kinofilm von Veronica Ferres. In der Komödie spielt das einstige "Superweib" ein Popsternchen, das sich als Putzfrau verdingen muss, weil die Karriere in den Sinkflug geht. Am Freitagabend präsentierte Ferres den Film im Erlanger Cinestar, wo sie bereitwillig Autogramme gab und sich mit Fans fotografieren ließ. © Harald Sippel