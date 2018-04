Verpuffung mit Folgen auf Erlanger Baustelle

51-jähriger Bauarbeiter erlitt Brandverletzungen im Gesicht - vor 53 Minuten

ERLANGEN - Eine Verpuffung in einem Neubau im Erlanger Stadtosten hat gegen 13 Uhr für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt.

Symbolbild Polizei © Kronau



Symbolbild Polizei Foto: Kronau



Ein Bauarbeiter beendete gegen 12.45 Uhr seine Mittagspause und wollte Schweißarbeiten in einem Technikraum im Erdgeschoss der Baustelle durchführen.

Nachdem der 51-jährige Nürnberger den Schweißbrenner anzünden wollte, kam es in dem fensterlosen Raum zu einer massiven Verpuffung, anschließend loderten die Flammen. Der Brand wurde allerdings von der alarmierten Feuerwehr rasch gelöscht.

Der 51-jährige Bauarbeiter erlitt Brandverletzungen im Gesicht und wurde durch den Rettungsdienst in die Notaufnahme der Universitätsklinik eingeliefert.

Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort wird ein Bedienungsfehler am Schweißbrenner vermutet, der zum unkontrollierten Gasaustritt in dem Technikraum führte. Nachdem das verwendete Gas schwerer als Luft war, konnte es sich in einem Kabelschacht sammeln und schließlich entzünden.

Kabel beschädigt

Wer letztlich für diesen Bedienungsfehler verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Durch die Verpuffung, beziehungsweise den Brand entstand an den bereits verlegten Kabelstrang in dem Technikraum ein Schaden in Höhe von 50 000 bis 60 000 Euro.

en