Verschmähte Liebe: Frau will Wohnung des Ex erklimmen

20-Jährige stürzt nach Kletterversuch zwei Meter tief - Alkohol im Spiel - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das Beziehungsende mit ihrem Freund wollte eine 20-Jährige in Erlangen offenbar nicht wahrhaben. Als sie am Samstagmorgen versuchte, betrunken die Wohnung ihres Ex-Freundes im Hochparterre zu erklimmen, scheiterte sie mit ihrer Kletterleistung.

Wie die Erlanger Polizei mitteilt, schlugen mehrere Versuche der 20-Jährigen fehl, erneut mit ihrem Ex in Kontakt zu treten. Er ging weder ans Telefon, noch öffnete er die Tür. Da die Frau die Trennung nicht akzeptierten wollte, versuchte sie auf andere Weise in die Wohnung ihres Ex-Freundes zu kommen.

Gegen 4.40 Uhr am Samstagmorgen kletterte sie an der Fassade des Wohnhauses hoch, um über den Balkon ins Innere zu gelangen. Wegen ihrer deutlichen Alkoholisierung stürzte sie allerdings rund zwei Meter in die Tiefe. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau jedoch Glück im Unglück. Sie zog sich lediglich eine Schulterverletzung zu und kam mit dem Rettungsdienst in die Chirurgie nach Erlangen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.