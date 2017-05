Verwirrte Frau tritt, beißt, spuckt in Heroldsberg

Polizei griff psychisch Kranke an Tankstelle auf — In die Klinik gebracht - vor 1 Stunde

HEROLDSBERG - Die Polizei hat eine psychisch kranke Frau aufgegriffen. Diese versuchte, eine Polizistin zu beißen, schimpfte und spuckte.

© oh



Foto: oh



Die schreiende, alkoholisierte Frau lief auf der Hauptstraße. An einer Tankstelle wurde sie von der Polizei aufgegriffen. Wegen ihrer akuten psychischen Erkrankung sollte die Frau ins Klinikum am Europakanal in Erlangen gebracht werden. Auf dem Weg zum Streifenfahrzeug warf sie ihre schwere Umhängetasche auf die Polizeibeamten, verfehlte diese aber.

Bei der folgenden Fixierung versuchte die Frau, eine Polizistin in den Arm zu beißen, den sie jedoch knapp verfehlte. Sie spuckte vor den Beamten aus und beleidigte sie massiv, trat nach den Polizeibeamten sowie dem Arzt, traf aber nicht.

