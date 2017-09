VHS im Erlanger Oberland erscheint im neuen Kleid

ECKENTAL/HEROLDSBERG/ KALCHREUTH - Das völlig neu gestaltetes Programmheft der Volkshochschule Eckental – Heroldsberg – Kalchreuth ist da. Es hat nicht nur ein neues Design, sondern auch ein neues Leitsystem.

Neues Design, neues Leitsystem und 55 neue Kurse: das Programmheft der VHS Eckental für Herbst/Winter 2017/2018. © Adam



Sechs Themenbereiche wurden durch sechs unterschiedliche Farben und passende Symbole gegliedert, damit man sich im Programmheft gut und schnell zurechtfindet. Bei 30 zusätzlichen Kursen und insgesamt 55 komplett neuen Angeboten ist sicher für jeden etwas dabei.

Wer eine neue Sprache erlernen oder sich auf den bevorstehenden Urlaub vorbereiten will: Es gibt nun für die Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und sogar Chinesisch Einsteigerkurse oder "Kurse für die Reise".

Man kann in andere Yogaarten wie Luna-Yoga, Yoga mit Yogaballa oder Yogilates hineinschnuppern, aber auch zur Landwirtschaftlichen Lehranstalt nach Triesdorf fahren und dort alles zum Thema Obstbau im Hausgarten erfahren

Es gibt neue Vorträge (Unfallrecht, Wechseljahre, grauer Star), Kreativkurse (Häkeln, Schneidern, Kinderatelier) und einiges zum Thema Achtsamkeit. Die treuen und bewährten Dozenten sind natürlich auch mit ihren Klassikern dabei.

Unter dem Motto "Lebenslanges Lernen" stellt sich die Volkshochschule Eckental mit Heroldsberg und Kalchreuth gerne dem öffentlichen Bildungsauftrag.

In zahlreichen Kursen haben Hörer die Möglichkeit, Wissen zu aktualisieren, weiter zu vertiefen oder völlig neue Interessen für sich zu entdecken: Das kann in jeder Lebensphase eine Bereicherung sein.

Das VHS-Programmheft liegt in den Rathäusern Eckental, Heroldsberg, Kalchreuth und in den Banken und Sparkassen aus.

Für Kurse, Vorträge und Fahrten können sich Interessierte ab 13. September schriftlich per Post, Fax oder eingescannt per E-Mail anmelden; man kann das Formular in einen der Rathaus-Briefkästen einwerfen oder persönlich abgeben.

Eine separate Anmeldebestätigung wird nicht ausgegeben. Bürger, die sich angemeldet haben, werden von der VHS nur verständigt, wenn die Veranstaltung ausfällt oder ihre Anmeldung wegen Überschreitung der Höchstteilnehmerzahl nicht mehr berücksichtigt werden konnte.

Es wird darum gebeten, in jedem Fall für jede Person ein eigenes Anmeldeformular auszufüllen (liegt dem Programmheft bei).

Telefonische Anmeldungen sind grundsätzlich nicht möglich. Voranmeldungen können nicht berücksichtigt werden!

Die VHS ist in den Gemeinden wie folgt erreichbar:

VHS Eckental: Rathaus, Rathausplatz 1, 90542 Eckental, Tel: (0 91 26) 90 32 26 oder -24, Fax: (0 91 26) 57 54, Mail: vhs@eckental.de

VHS Heroldsberg: Rathaus, Hauptstr. 104, 90562 Heroldsberg, Fax: (09 11) 5 18 57 40, Mail: s.basel@heroldsberg.de

VHS Kalchreuth: Rathaus, Schulstr. 9, 90562 Kalchreuth, Fax: (09 11) 51 83 44 39.

