Viel Interesse an Spardorfs Geschichte

Ausstellung mit vielen Bildern kommt bei Besuchern an

SPARDORF - Mit so viel Resonanz hatten die Verantwortlichen des Kleinen Kulturzentrums Spardorf nicht gerechnet. Das Foyer des VdS Spardorf platzte aus alle Nähten, als die Vorsitzende des Kulturvereins, Eva Frohme, die Ausstellung "Geschichte von Spardorf in Bildern und Dokumenten", offiziell eröffnete.

Übervoll war das Foyer des VdS bei der Ausstellungseröffnung. Foto: Alexander Hitschfel



"Was zehn Jahre ist das schon wieder her; Wahnsinn wie die Zeit vergeht", sagte eine ältere Spardorferin zu ihrem Ehemann, als sie gerade die Dokumentation über das Hochwasser 2007 ansieht, welches die Gemeinde damals heimsuchte und viele Gebäude unter Wasser setzte. So wie diesem Ehepaar ging es am vergangenen Sonntag vielen Spardorferinnen und Spardorfern, als sie im Rahmen der Ausstellung in Erinnerungen schwelgten und tief in die Geschichte der Gemeinde eintauchten.

Anhand von vielen Fotodokumentationen und alten Dokumenten wurden die Besucher der Ausstellung zu einer Zeitreise zurück in die Vergangenheit eingeladen. Anhand von vielen Fotodokumentationen wird eindrucksvoll die Entwicklung des Dorfes zur Wohngemeinde gezeigt.

Außerdem zu sehen sind eine Chronik Spardorfs, sowie weitere Ausstellungsobjekte, die zum Teil aus dem Privatbesitz der Spardorfer Bürgerinnen und Bürger stammen.

In mühsamer Arbeit haben die Initiatorinnen der Ausstellung, namentlich Eva Frohme, Helga Bernhardt und Sylvia Minderlein und einige weitere Teammitglieder eine durchaus sehenswerte und informative Ausstellung zusammengestellt, die über insgesamt drei Wochen während der Öffnungszeiten des Vereinslokals geöffnet ist.

Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellungseröffnung am Sonntag durch das "Veterans-Swingtett"; eine Band unter der Leitung von Andi Scherzer, die vielen Spardorfern noch unter ihrem früheren Namen "Spardorfer Frührentnerband" bekannt sein dürfte. Wer bei der Ausstellungseröffnung nicht die Gelegenheit genutzt hatte vorbeizuschauen, der sollte dies in den kommenden rund zweieinhalb Wochen noch tun. Hier gibt es nämlich einiges zu entdecken.

