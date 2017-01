Viel Wind: Baum in Erlangen auf Auto gefallen

In der Hartmannstraße hat Sturmtief Axel für 5000 Euro Schaden gesorgt - vor 30 Minuten

ERLANGEN - Viel Wind hat Erlangen von dem Sturmtief Axel bislang eigentlich nicht ab bekommen, und doch hat ein Baum an der Hartmannstraße einer Böe nicht Stand gehalten. Er ist auf ein geparktes Auto gekracht.

In der Hartmannstraße ist plötzlich ein mächtiger Baum auf ein parkendes Auto gefallen. Der Toyota dürfte wohl Totalschaden haben. © Klaus-Dieter Schreiter



In der Hartmannstraße ist plötzlich ein mächtiger Baum auf ein parkendes Auto gefallen. Der Toyota dürfte wohl Totalschaden haben. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Böe ist gegen 13 Uhr zwischen die Wohnblocks an der Hartmannstraße hindurch gefegt und hat eine mächtige Lärche auf einer Höhe von rund zwei Metern einfach abgeknickt. Der Baum fiel auf den Parkplatz eines Nachbargrundstücks und dort in Längsrichtung genau auf das Dach eines sechs Jahre alten Toyota. Der Aufprall war so heftig, dass das gesamte Dach stark eingedrückt und die Heckscheibe zertrümmert wurde. Die Erlanger Feuerwehr rückte an, entastete den Stamm zunächst mit einer Motorsäge und zerlegte ihn dann fachgerecht in kleine Stücke. Das Auto mit einem Zeitwert von gut 5000 Euro dürfte wirtschaftlichen Totalschaden erlitten haben.

Birke brach ab

Glück hatte ein Mädchen, das nach Angaben seines Vaters unmittelbar bevor der Baum fiel dort noch mit dem Fahrrad entlang gefahren war.

Auch in Büchenbach hatte eine heftige Windböe für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Dort in der Steigerwaldallee war eine etwa neun Meter hohe Birke auf einer Höhe von vier Metern abgeknickt. Die Spitze drohte auf den Gehweg zu fallen. Von der Drehleiter aus schnitten die Einsatzkräfte die herunter hängende Spitze ab, so dass keine Gefahr mehr bestand. Ansonsten hatte die Feuerwehr am gestrigen Mittwoch bis in den Abend hinein glücklicherweise keine weiteren Sturmeinsätze zu verzeichnen.

kds