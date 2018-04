Das Wetter schaltet auf Frühling und schon zieht es etliche Menschen in die Erlanger Innenstadt. Ob im Botanischen Garten an der Unteren Karlstraße oder im Schlossgarten, Sonne tanken ist am Dienstag angesagt. Die Cafés und Eisdielen waren gut besetzt, denn jeder wollte ein Stückchen Sonne für sich.

Fein herausgeputzte Pferde zogen am Ostermontag durch Effeltrich. Am diesjährigen Georgi-Ritt nahmen eine ganze Reihe an Reitern und Kutschenfahrern den christlichen Segen entgegen. Im Pfarrhof lockte nach dem Umritt eine Krippen-Ausstellung die Besucher an.