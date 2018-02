Viele Bäume sind im Erlanger Süden verschwunden

In der Rathenau laufen weiter die Vorbereitungen für 950 neue Wohnungen - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Für die vor einem Jahr begonnene Nachverdichtung im Erlanger Süden sind zwischen der Jaminstraße, Wehneltstraße und Paul-Gossen-Straße zahlreiche weitere Bäume gefällt worden.

Im Areal zwischen Jaminer Straße und Paul-Gossen-Straße sind die Bäume zwischen den Häusern gefällt worden. Foto: Harald Sippel



Auch Ingrid Mäder sieht Parallelen zwischen den Fällungen vom Februar 2017 und jetzt: "Dasselbe Prozedere gab es schon vor einem Jahr", schrieb sie in einer E-Mail an unsere Redaktion. Damals seien "39 schützenswerte Bäume" gefällt worden. Jetzt werden Bäume beseitigt, um "Platz zu schaffen für 200 temporäre Parkplätze der GBW."

Die meisten dieser Parkplätze seien für die neuen Hochhäuser an der Nürnberger Straße gedacht, so Ingrid Mäder. "Da aber dieser Bau noch nicht einmal begonnen hat, werden diese auch nicht vor dem nächsten Winter fertig. Warum also die vorzeitige Baumfällung?"

Auf Anfrage der Erlanger Nachrichten erklärte die Stadt, dass die Parkplätze "auf einigen der künftig für Wohnbebauung vorgesehenen untergebracht werden, bis die in dem Gebiet vorgesehenen Tiefgaragen fertig gestellt werden."

Durch die vorübergehende Nutzung der Bauflächen als Parkplätze könne eine "unnötige Versiegelung weiterer Flächen vermieden werden", so die Stadt in ihrer Mitteilung. Auch habe die GBW mit diesem Vorgehen einem Wunsch der Mieterinnen und Mieter entsprochen. Für die temporären Parkplätze sei ein Bauantrag gestellt, der von der Stadt mit entsprechenden Auflagen genehmigt worden sei. Der Stadtrat habe den Bebauungsplan beschlossen.

Die GBW will in der Rathenau, wie mehrfach berichtet, voraussichtlich bis zu 950 Wohnungen und Parkhäuser errichten, davon sollen 25 Prozent sozial geförderte Wohnungen werden.

Einige Gebäude stehen mittlerweile in der einstmals parkähnlichen Siedlung. Jetzt liegen zwischen den Wohngebäuden die Überreste der einstmals stattlichen Bäume, teilweise bereits fein säuberlich geschlichtet.

Die GBW hatte im vergangenen Jahr eingeräumt, dass die "Baumfällungen im ersten Moment erschreckend" seien. Doch es müsse aber auch ein Schnitt gemacht werden, außerdem werde in dem betroffenen Gebiet die gleiche Zahl an Bäumen neu angepflanzt.

