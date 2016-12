Viele Krippen auf Rundweg zu entdecken

Am 27. Dezember beginnt die mittlerweile 30. Ausstellung in Neunkirchen und Hetzles - vor 5 Stunden

NEUNKIRCHEN - In Neunkirchen und Hetzles findet bereits zum 30. Mal die Krippenausstellung statt. Diesmal ist sie am 27. Dezember, 6., 7., und 8. Januar jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Krippenweg (Symbolbild) © fra-press



Die Krippen aus verschiedenen Kulturkreisen und Epochen werden in der Katharinenkapelle, in der Pfarrkirche St. Michael sowie in der Christuskirche in Neunkirchen, in der Laurentiuskirche in Hetzles und in der Kirche „Johannes der Täufer“ sowie im Gasthaus „Kugler“ in Großenbuch gezeigt.

Bilderstrecke zum Thema Mini-Modelle der Weihnachtsgeschichte: Der Neunkirchener Krippenweg Weihnachten ist vorbei. Am 6. Januar endet die festliche Zeit offiziell mit der Ankunft der Heiligen Drei Könige. An diesem Tag bietet sich Besuchern auch zum letzten Mal die Möglichkeit, viele Miniaturmodelle der Weihnachtsgeschichte in Neunkirchen am Brand und Umgebung zu sehen.



Im alten Bahnhof in Neunkirchen steht außerdem eine raumgroße, morgenländische Krippe mit rund 50 Holzfiguren. Die farbenprächtigen Gewänder für die Figuren sind alle selbst genäht. Eine weitere raumgroße Krippe ist am „Schwibbogen“ bei Familie Lodes zu entdecken. Knapp 700 Figuren sind hier zu entdecken.

Zu vielen Krippen führt ein Rundgang, der von der Katharinenkapelle in Neunkirchen aus über Hetzles führt. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Für die Krippenwanderer liegt ein Prospekt mit Kurzbeschreibungen der jeweiligen Krippen aus.

