Viele Risse und Löcher in Hüttendorf

Die Michelbacher Straße soll noch 2018 saniert werden - vor 18 Minuten

ERLANGEN - Die Michelbacher Straße in Hüttendorf wird voraussichtlich bis Ende des Jahres saniert. Finanziert werden soll das aus dem diesjährigen Budget für den Straßenunterhalt.

Die Michelbacher Straße in Hüttendorf ist in einem schlechten Zustand. Bis Ende des Jahres soll sie im Rahmen des Straßenunterhalts saniert werden. F.: Schreiter



Seit Jahren fordern die Bürger in Hüttendorf die Sanierung der Michelbacher Straße, die für sie eine wichtige Verbindung zur Staatsstraße 2263 nach Niederndorf und Herzogenaurach ist. Auch vom landwirtschaftlichen Verkehr wird sie viel genutzt. Der letzte Winter hat ihr noch einmal ziemlich zugesetzt, so dass die Fahrbahndecke an vielen Stellen Löcher und Risse aufweist.

Die von den Bürgern gewünschte Fahrbahndeckenerneuerung ist laut Tiefbauamt allerdings nicht möglich, weil der Unterbau dafür nicht geeignet ist. Vorgesehen ist darum eine Erneuerung des Planums und der Tragschichten. Die Kosten dafür sind mit rund 225 000 veranschlagt.

Würde man die 1,4 Kilometer langen und nur vier Meter breite Straße nach den Wünschen der Bürger ausbauen, dann hätte sie auch verbreitert und beispielsweise mit einem festen Seitenstreifen versehen werden müssen. Das wäre nur mit zusätzlichem Grunderwerb möglich. Die Kosten wären dann erheblich höher als die veranschlagten 225 000 Euro gewesen. Das aber sei derzeit nicht machbar, erläuterte der die Ortsbeiräte betreuende Mitarbeiter im Bürgermeister- und Presseamt, Stephan Behringer, bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung.

Die geplante Maßnahme ist darum bei der Stadt dem Unterhalt von Straßen zugeordnet, und die erforderlichen 225 000 Euro sind nicht als eigene Position im Haushalt vorhanden. Vielmehr werden sie dem Budget für den Straßenunterhalt entnommen.

Dieses Budget werde allerdings nicht auf Einzelmaßnahmen herunter gebrochen, erläuterte Behringer. Das bedeute aber auch, dass nicht wirklich klar sei, wann die Maßnahme durchgeführt werde. Das Tiefbauamt entscheide selbst wie die vorhandenen Mittel eingesetzt werden und lege die Priorität der Einzelmaßnahmen selbst fest. Vorrangig seien derzeit einige andere Straßen im Stadtgebiet.

"Frühestens im dritten Quartal diesen Jahres" sei die Michelbacher Straße darum an der Reihe, so Behringer. Betreuungsstadtrat Jörg Volleth, der Mitglied im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss wie auch im Bau- und Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb ist, und somit Einblick in das Budget des Tiefbauamts hat, bekräftigte allerdings: "Das Tiefbauamt will die Maßnahme bis Ende des Jahres schaffen". Der Ortsbeirat hofft nun, dass zumindest bis zu seiner nächsten Sitzung im

Juni Klarheit darüber besteht, wann die Michelbacher Straße wieder gefahrlos befahren werden kann.

