Vielsprachiger Gottesdienst in Erlangen kommt gut an

Das Angebot zieht Menschen aus der ganzen Region an - vor 8 Stunden

ERLANGEN - Am Sonntag wurde in der Erlanger Herz-Jesu-Kirche wieder ein vielsprachiger Gottesdienst gefeiert. Vor drei Jahren ins Leben gerufen, zieht die Veranstaltung mittlerweile Menschen aus der ganzen Region an.

Gestalter moderner Messen (von links): Pfarrer Matthias Wünsche, Organist Markus Wilke und der aus dem Irak stammende Messner Karawan Abdulmasseh Selman. Foto: Martin Schülbe



Als Markus Wilke in die Tasten greift, ertönt aus den Orgelpfeifen keine liturgische Melodie – sondern Toccata und Fuge von Bach. "Heute kann man ruhig mal was Lockeres spielen", erklärt er, einerseits mit Verweis auf Fasching, vor allem aber darauf, dass diese heilige Messe etwas anders ist als andere.

Anders als andere, aber keineswegs ungewöhnlich, wie Pfarrer Matthias Wünsche erklärt. "Heute Abend sprechen wir außer deutsch auch englisch, slowakisch, italienisch, spanisch und französisch", kündigt der 56-Jährige an, "und natürlich machen wir auch ein bisschen auf Latein, weil das immer noch die gemeinsame Sprache der Katholiken ist." Vielsprachiger Gottesdienst nennt er das, was er vor drei Jahren ins Leben gerufen hat und seitdem an jedem zweiten Sonntag im Monat feiert.

Dann schreitet er vor die Gemeinde, vorbei unter anderem an Marianne von Auer, die in der ersten Reihe sitzt. Sie wohnt gar nicht im Gemeindegebiet der Herz-Jesu-Kirche, sondern in Uttenreuth. "Ich freue mich aber so, dass das hier angeboten wird", erklärt die gebürtige Belgierin. Mehr noch: Auch sie wird heute vors Mikrofon treten, um in die französische Sprache zu übersetzen.

Während Wünsche die englischen, italienischen und natürlich die deutschen und lateinischen Teile übernimmt – für ihn kein Problem. In der Schule hat er erst Latein, dann Englisch und schließlich Griechisch gelernt. Im Studium dann noch Hebräisch und ein bisschen Arabisch, später auch Italienisch für seine Reisen in den Süden.

Vor viereinhalb Jahren hat er seinen Dienst in Erlangen angetreten, bald darauf die Pfarrkartei durchgesehen und festgestellt, dass seiner Gemeinde Menschen aus 54 Nationen angehören. Und während die italienische und spanische Gemeinde einmal im Monat ihren eigenen Gottesdienst in dieser Kirche feiert, fehlte ihm beispielsweise ein englischsprachiger Gottesdienst. "Diese Messe wird unserer gesellschaftlichen Realität gerecht", sagt er. "Sie ist aber auch eine Erinnerung, dass die katholische Kirche eine internationale Gemeinde ist und keine Nationalitäten kennt."

Ebenfalls begeistert von dem Angebot ist die aus der Slowakei stammende Sonja Baricak – so sehr, dass auch sie sich in der Pfarrei engagiert und als Übersetzerin die Messe mitgestaltet: "Es gibt eben sehr viele Nationalitäten in Erlangen."

Oben greift Wilke wieder in die Tasten, nun spielt er mit "Gelobt sei Gott" einen Kirchenklassiker. "Es ist doch interessant, dass Lieder wie dieses in vielen Ländern bekannt sind und in vielen Sprachen gesungen werden", stellt er fest. Er bezeichnet das als Horizonterweiterung, da man ja eher selten im Urlaub fremdsprachige Gottesdienste besucht: "Aber hier kommt die Kirche aus anderen Ländern irgendwie zu uns."

Der nächste vielsprachige Gottesdienst steht turnusmäßig am Sonntag, 11. März, um 19:30 Uhr an. Weitere Informationen unter www.herzjesu-erlangen.de

MARTIN SCHÜLBE