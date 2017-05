Vier Bewerber buhlen um Platz am Manhattan in Erlangen

ERLANGEN - Die Frist des "Interessenbekundungsverfahrens" ist abgelaufen: Vier Bewerber, die ein Kulturgebäude auf dem Platz neben dem Manhattan-Kino bauen möchten, haben sich bei der Stadt gemeldet.

Wird hier demnächst gebaut?: Ein Blick auf die Freizeitfläche samt Stadtmauer-Reste neben dem Manhattan-Kino. Foto: Harald Sippel



Was passiert mit dem Platz neben dem Manhattan-Kino an der Ecke Goethe- und Güterhallenstraße? Zur Erinnerung: Die Stadt hatte ein "Interessenbekundungsverfahren" ausgeschrieben. Bewerber konnten darlegen, wie sie vorhaben, die Fläche "für eine kulturelle Nutzung städtebaulich zu entwickeln". Betont wurde von der Stadt aber auch, dass es durch dieses Verfahren keinen Anspruch auf einen Verkauf der Fläche gibt. Der Stadtrat kann also auch entscheiden, dort die kleine Freizeit- und Spielplatzfläche zu erhalten.

Laut Stadt-Pressesprecher Christofer Zwanzig sind vier Bewerbungen im Referat für Planen und Bauen eingetroffen. Namen darf die Stadt vorerst nicht nennen. Nun wird innerhalb der Verwaltung eine "Bewertung" erarbeitet, die dem Stadtrat vorgelegt wird. Zwanzig: "In dieser Vorlage werden dann auch Vorschläge zum weiteren Vorgehen enthalten sein." Die Diskussion darüber wird — aus rechtlichen Gründen — zunächst in nichtöffentlicher Sitzung stattfinden. Zwanzig rechnet, dass sich die Stadträte ab Juni damit auseinandersetzen können.

Ein Bewerber ist bereits offensiv in die Öffentlichkeit getreten: Die Familie Weber aus Nürnberg (Cinecittà u.a.), die im Herbst als Pächter das Manhattan übernimmt, möchten hier ein Deluxe-Kino bauen.

Ebenfalls im Rennen sind die aktuellen Manhattan-Betreiber. Die beiden Erlanger Peter Zwingmann und Elisa Coburger haben stets bekundet, sich an diesem Ort ein von ihnen geführtes Programmkino vorstellen zu können. Im Gegensatz zur Familie Weber haben sich die beiden dagegen entschieden, ihre Bewerbungsunterlagen zu veröffentlichen. Coburger: "Wir respektieren die Regeln der Stadt und halten uns an die verdeckte Abgabe. Wir vertrauen darauf, dass die Stadt in Ruhe das richtige Konzept wählen wird und halten nichts von dem permanenten Alles-an-die-Öffentlichkeit-zerren."

Währenddessen hat sich auch Widerstand gegen ein Bauprojekt formiert. Die Interessengemeinschaft "Rettet die Grünanlage beim Manhattan" — dazu gehören Anwohner, der Kinder- und Jugendschutzbund, aber auch Naturschutzorganisationen oder Denkmalschützer wie Bernd Nürmberger — hat bereits in einem Brief den Oberbürgermeister Florian Janik darüber informiert, dass sie "um den Erhalt dieser kostbaren Grünanlage am Verkehrsknotenpunkt der Innenstadt kämpfen werde".

