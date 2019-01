Vier Erlanger Könige fahren zur Kanzlerin

Sternsinger aus St. Heinrich sind zu Empfang in Berlin eingeladen - vor 26 Minuten

ERLANGEN - Auch in Erlangen waren am Wochenende mehrere Dutzend Sternsinger im Stadtgebiet unterwegs, um den Segen „C+M+B — Christus mansionem benedicat“ („Christus segne dieses Haus“) an Türen zu schreiben und für Kinder mit Behinderung in Peru zu sammeln. Vier Könige fahren am Montag sogar zum Empfang nach Berlin.

Auch in der Erlanger Pfarrgemeinde St. Heinrich wurden mit dem Gottesdienst am Dreikönigstag etliche Mädchen und Jungen als Sternsinger ausgesandt. © Horst Linke



So wurden zum Beispiel in der Erlanger Pfarrgemeinde St. Heinrich hierfür mit dem Gottesdienst am Dreikönigstag etliche Mädchen und Jungen ausgesandt.

Für vier von ihnen geht es am Montag, 7. Januar, gleich weiter: Je zwei Königinnen und zwei Könige fahren zum Sternsinger-Empfang mit Kanzlerin Angela Merkel nach Berlin. "Sie sind aufgeregt, aber auch neugierig und etwas stolz", sagte der Pastoralreferent im Seelsorgebereich Erlangen-West, Leonhard Klinger, im EN-Gespräch.

sc