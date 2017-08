Die Tennenloher Kirchweih hat sich selbst wieder entdeckt und ist nun aus dem Erlanger Veranstaltungskalender nicht mehr weg zu denken. Das erste Fass Bier durfte der Ortsbeiratsvorsitzende Rolf Schowalter anzapfen. Er meisterte das mit vier Schlägen. Am Samstag fuhren die Kirchweihburschen ihre drei Bäume durch den Ort. Ein kleiner wurde bei der Metzgerei Brunner aufgestellt, ein mittlerer und ein 30 Meter großer auf der Festwiese an der Sebastianstraße. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das Spektakel. Am Sonntag findet um 9.30 Uhr der Kirchweih-Gottesdienst auf der Festwiese statt, anschließend gibt es auf der Festwiese an der Sebastianstraße Festbetrieb und Weißwurstfrühschoppen, und dann viel Musik. Zum Betznaustanzen am Montag ab 17 Uhr spielt die Kapelle "Franken-Mix. © Klaus-Dieter Schreiter