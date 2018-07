Viermal in Folge: Gottwald gewinnt Erlanger Triathlon

Bei der 29. Auflage des Sport-Events schaffen es drei Neue ganz oben aufs Treppchen - vor 34 Minuten

ERLANGEN - Für die Athleten war es ein Segen, für die Zuschauer eine Qual: Beim 29. Erlanger Triathlon regnete es fast den ganzen Tag. Trotzdem zeigten die 800 Athleten auf der Kurz- und Mitteldistanz starke Leistungen. Auf dem Siegerpodest gab es Überraschungen.

Siegerin auf der Kurzdistanz: Lena Gottwald aus Zirndorf. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Am Ende hatten es weder Marcus Schattner über die Kurzdistanz noch Bernd Hagen über die Mitteldistanz als Erster ins Ziel geschafft. Die beiden Routiniers, die fünf- beziehungsweise viermal in Erlangen gewinnen konnten, mussten Platz machen für Premieren-Sieger. Als Allererster riss Thomas Maurer das blaue Band in die Luft, nach 2:05:12 Stunden hatte der Augsburger vom Team twenty six Roth die 1,5 Kilometer Radfahren, 40 Kilometer Radfahren und elf Kilometer Laufen hinter sich gebracht.

"Das ist mein erster Sieg beim einem Triathlon überhaupt", sagte der 32-Jährige später im Ziel, nachdem er seinen Konkurrenten Marcus Schattner (Team TSG 08 Roth) zu Rang zwei gratuliert hatte. Auf Rang drei folgte Markus Pohl-Voigt (Skiclub Lauf).

Nur fünf Minuten später war bereits die schnellste Frau im Ziel: Lena Gottwald aus Fürth (Team M-net) war wieder nicht zu schlagen. Es war ihr vierter Sieg in Folge - und diesmal ein "einsames Rennen", wie die 22-Jährige zugab. Ihre Verfolgerinnen auf den Plätzen zwei und drei, Clara-Maria Bader (Post SV Nürnberg) und Jenny Hänseroth (Heleba BSG Triathlon) kamen erst mehr als zehn Minuten später ins Ziel.

Auch auf der Mitteldistanz gab es für den Lokalmatador nichts zu holen. Bernd Hagen aus Möhrendorf war mit seinem Rennen zwar zufrieden, musste als Dritter allerdings Fabian Günther auf Rang eins ziehen lassen. Der Hamburger Triathlon-Profi aus dem Perspektiv-Team Erdinger Alkoholfrei war nach zwei Kilometer Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen nach 3:36:51 im Triathlon-Stadion des Turnverein 48 eingelaufen.

Bei den Frauen schaffte Anna-Lena Pohl einen Start-Ziel-Sieg. Die 27-Jährige war schon als Führende aus dem Main-Donau-Kanal gekommen, auch auf dem Rad und beim Laufen war sie nicht zu schlagen. Ihre Zeit, 3:59:03 Stunden, ist die zweitschnellste, die eine Frau in Erlangen je über die Mitteldistanz absolviert hatte. Schneller war nur Sonja Tajsich im Jahr 2009 gewesen (3:55:36).

