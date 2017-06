Seit Donnerstag läuft in Erlangen wieder die fünfte Jahreszeit, bei Kaiserwetter zapfte OB Florian Janik das erste Fass Bier an. Zehntausende feierten auf dem Festgelände feucht-fröhlich, bis auf dem Berg Zapfenstreich war - und sich die Partymeute in die Innenstadt weiterschob. Hier sind die Bilder!