Vision oder Flop: Landesgartenschau in Erlangen

Die Argumente der Befürworter und Kritiker in Bildern - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In Erlangen ist ein Streit ausgebrochen: Für oder gegen die Landesgartenschau 2024 - das ist die Frage, die ein Bürgerentscheid klären soll. Die Argumente der Befürworter und Kritiker in Bildern zum Durchklicken...

Bilderstrecke zum Thema

In Erlangen hat die Landesgartenschau 2024 vehemente Fürsprecher und harsche Kritiker. In einem Bürgerentscheid dürfen nun die Erlanger selbst wählen. Die Pro- und Contra-Argumente in Bildern zum Durchklicken.