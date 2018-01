Vize-Landrat Pech klagt gegen Enthebung aus dem Dienst

Bayerische Landesanwaltschaft hatte den Politiker im Dezember suspendiert - vor 6 Stunden

ERLANGEN/HÖCHSTADT - Der vom Dienst suspendierte Vize-Landrat Christian Pech aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt will gegen seine kürzlich erfolgte Enthebung aus dem Dienst klagen.

Will gegen seine kürzlich erfolgte Enthebung aus dem Dienst klagen: Der vom Dienst suspendierte Vize-Landrat Christian Pech (Landkreis Erlangen-Höchstadt). © Fotos: dpa, Harald Sippel



Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, sei ein entsprechender Antrag von Pech beim Verwaltungsgericht Ansbach eingereicht worden. Dem Kommunalpolitiker, der für ein Solar-Unternehmen aus Nürnberg arbeitet, wird Zollbetrug in Millionenhöhe vorgeworfen. Die Firma soll Zölle bei der Einfuhr von Solarmodulen aus China hinterzogen haben. Pech bestreitet, an dem Betrug beteiligt gewesen zu sein. Er saß zwischenzeitlich auch in Untersuchungshaft, wurde aber wieder aus der Haft entlassen. Im Dezember hatte ihn die Bayerische Landesanwaltschaft vorläufig vom Dienst enthoben.