Volkshochschule Erlangen sieht dringenden Handlungsbedarf

Abwarten, Kaffee trinken beim Lesecafé und den Werkräumen in Erlangen? - vor 6 Stunden

ERLANGEN - Um die Zukunft des Lesecafés und der Kreativräume der Volkshochschule ist es im jüngsten Bildungsausschuss gegangen. Die VHS möchte ihr Angebot unbedingt aufrechterhalten, sieht aber unter den derzeitigen Bedingungen keine Möglichkeit dafür.

Das Lesecafe ist nach Ansicht der VHS von Schließung bedroht. © Harald Sippel



Das Lesecafe ist nach Ansicht der VHS von Schließung bedroht. Foto: Harald Sippel



Noch ist das VHS-Lesecafé in der Altstadtmarktpassage geöffnet. Noch halten hier mehrere Initiativen und Vereine ihre Stammtische und Monatstreffen ab, es gibt Spiele-Abende und Foodsharing-Dinner, und von Mittwoch bis Samstag kann im Café jedermann jeweils zwischen 12 und 21.30 Uhr einkehren, essen und trinken.

130 Veranstaltungen fanden letztes Jahr statt. Pro Jahr besuchen etwa 6500 Bürger das Café. Doch zumindest der Ort wird sich wohl noch dieses Jahr ändern.

Allerdings wissen die VHS und mit ihr der Verein "Lesecafé anständig essen e.V.", dessen engagierte Ehrenamtliche das Ganze erst möglich machen, noch nicht, wo der Betrieb weitergehen wird. Nur so viel wissen sie: In der Altstadtmarktpassage wird es nicht sein.

Denn dem Gebäudemanagement (GME) der Stadt Erlangen, das die Räume anmietet, liegt derzeit ein Mietvertrag nur bis Mitte 2018 vor. Ob dieser danach noch einmal verlängert werden kann, ist offen. Das Ganze ist eine Zitterpartie, da man nicht einschätzen kann, wie sich der Vermieter — ein internationales Konsortium — verhalten wird. Hinzu kommt, dass das Café nicht barrierefrei ist — ein zusätzlicher Grund, sich nach einer Alternative umzuschauen.

Wenn keine Ersatzräume gefunden werden, hätte dies die Einstellung des Vortrags- und Seminarbetriebs am VHS-Standort Lesecafé zur Folge, heißt es in einer Beschlussvorlage, mit der sich die Stadträte im Bildungsausschuss befassten. Aufgrund hoher Auslastung könnten die Veranstaltungen nur zu einem geringen Anteil in den VHS-Gebäuden an der Friedrichstraße aufgefangen werden, heißt es weiter.

Und dann sind da noch die Seminar- und Werkräume des Kunst- und Kreativbereichs. Sie befinden sich an unterschiedlichen Stellen — zum einen im Untergeschoss im Haus Dreycedern, zum anderen unter dem Dach des Egloffstein’schen Palais’. Die Ersteren seien aufgrund der zukünftig geltenden feuerpolizeilichen Richtlinien nur noch bis Ende des Sommersemesters als Unterrichtsräume nutzbar, bei Letzteren sei der Unterrichtsbetrieb aus gleichem Grund bereits Ende 2017 eingestellt worden, ist der Beschlussvorlage zu entnehmen.

Die Stadträtinnen im Fachausschuss machten sich zunächst — parteiübergreifend — für eine zweigeteilte Lösung stark. Fürs Lesecafé müsse bis zum Ablauf des Mietverhältnisses, also möglichst unverzüglich, ein Alternativstandort gesucht werden, so die Überlegung.

Bei den Kreativräumen hingegen, die überwiegend in den künftigen KuBIC Frankenhof ziehen werden, sobald dieser saniert ist, erscheine es problematisch, vorher für viel Geld eine Übergangslösung zu suchen. Sie sollten, so die einhellige Meinung, bis dahin in ihren bisherigen Räumlichkeiten bleiben.

Diesen Zahn zog VHS-Leiter Markus Bassenhorst den Stadträtinnen jedoch. Er jedenfalls, so machte er deutlich, werde die Verantwortung für die "Mausefalle" im Dachgeschoss des Egloffstein’schen Palais’ nicht übernehmen. Im Haus Dreycedern wiederum — einem Gebäude der Gewobau — stünden massive Sanierungsarbeiten an und es sei ihm bereits gesagt worden, dass die VHS ab Herbst "da nicht mehr rein" könne.

Aus Sicht des VHS-Leiters sollte geprüft werden, ob Werkstätten und Lesecafé künftig an einem gemeinsamen Ort platziert werden können. Favorisiert würden von Seiten der VHS Räumlichkeiten in der Innenstadt, um "einen Beitrag zum gesamtstädtischen Ziel der Belebung der Erlanger Altstadt zu leisten". Beim Umzug der Werkstätten in den sanierten Frankenhof könnte dann in den jetzt anzumietenden Ersatzräumen ein neuer Bereich — computergestützte Kreativ-Angebote — eingeführt werden.

Bassenhorsts Wunsch nach einem sofortigen Beschluss, damit er sich nach neuen Räumen umschauen kann, wurde im Ausschuss nicht entsprochen. Denn zuerst muss der Stadtrat einen Bedarfsbeschluss fassen. Dann kann er beschließen, was getan werden soll.

Klar ist, dass alle Beteiligten das Lesecafé erhalten wollen. Ob die Stadträte sich dafür aussprechen werden, für eine Interimslösung für die Werkräume Geld auszugeben, ist jedoch weniger eindeutig. Viel Geduld für eine langwierige Prozedur scheint Bassenhorst nicht mitzubringen. Bis zum Beginn des Wintersemesters, das heißt bis zum September, müssten die neuen Räume gemietet und ausgestattet sein, betont er.

EVA KETTLER