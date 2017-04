Volksverhetzende Schmiererei an Erlanger Firmengelände

Mauer von Schreinereigelände beschmiert - Kripo Erlangen sucht Zeugen - 12.04.2017 12:18 Uhr

ERLANGEN - Einen volksverhetzenden Schriftzug hat ein Unbekannter auf die Mauer eines Firmengeländes in Erlangen geschmiert. Mit weißer Farbe brachte er fremdenfeindliche Inhalte auf der Mauer einer Schreinerei in der Karl-Bröger-Straße an. Die Kripo Erlangen bittet um Hinweise.

Ein Zeuge habe die Polizei am späten Dienstagabend über die Schmiererei informiert.

Die Kripo Erlangen ermittelt nun wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Mögliche Zeugen, die etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu wenden.

