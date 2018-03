"Voll" aufgefahren: Frau verursacht Unfall mit 2,8 Promille

35-Jährige übersah Stauende an Autobahnausfahrt bei Bruck - 28.02.2018 16:12 Uhr

ERLANGEN - Drei VW Golf waren am Dienstagabend an der Autobahnanschlussstelle Erlangen-Bruck in einen Zusammenstoß verwickelt. Als die Erlanger Verkehrspolizei den Unfall aufnahm, bemerkte sie bei der Unfallverursacherin eine hohe Alkoholisierung.

Am Dienstagabend ereignete sich an der Autobahnanschlussstelle Erlangen-Bruck ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 33-jähriger Erlanger, der mit seinem Auto von Nürnberg kam, wollte die Autobahn an der Ausfahrt Bruck verlassen. Der Fahrer eines VW Golf musste jedoch zunächst auf der Ausfahrtspur halten, weil sich der Feierabendverkehr um 18.30 Uhr noch nicht aufgelöst hatte.

Gleich zwei weitere Golf-Fahrerinnen befanden sich hinter dem Mann. Eine 26-Jährige hielt unmittelbar dahinter, eine 35-jährige Fahrerin übersah das Stauende jedoch, fuhr auf den Wagen der vor ihr befindlichen Erlangerin auf und schob die drei Pkw auf diese Weise zusammen. Beim Zusammenstoß erlitten alle drei Beteiligten leichte Blessuren.

Die Erlanger Verkehrspolizei wurde daraufhin zum Unfallort gerufen und nahm den Unfall auf. Eine Sachbearbeiterin bemerkte dabei eine hohe Alkoholisierung der Unfallverursacherin. Ein Alkoholtest ergab stattliche 2,8 Promille im Blut der Frau. Die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein und ordneten eine Blutentnahme an. Der Sachschaden an den drei Autos belief sich auf 21.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.