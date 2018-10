Die Stahlkonstruktion der neuen Brücke im Verlauf der Eltersdorfer Straße ist in einer eindrucksvollen nächtlichen Aktion über die Autobahn geschoben worden. Das Bauwerk wurde in den letzten Monaten neben der Autobahn zusammen gebaut. Die A3 war deshalb über Nacht gesperrt.

Tonnen von Stahl, Beton und Glas steckt in dem neuen Hauptquartier von Siemens Healthineers in Erlangen - und noch viel mehr. In der Unternehmenszentrale werden in Zukunft Innovation, Forschung und Modernität vereint sein.